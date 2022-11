Les chances longues auxquelles sont confrontés les manifestants chinois

Pourtant, sans qu’une partie de l’élite chinoise ne rompe avec M. Xi pour soutenir les manifestants, William Hurst, un universitaire de la Northwestern University, a écrit sur Twitter : “le scénario le plus probable que je puisse voir est que les manifestations s’essoufflent (comme le font la plupart de ces mouvements dans la plupart des pays).”

“Ayant éclaté spontanément en une courte période”, a prédit M. Hurst, qui étudie les mouvements sociaux chinois, “ils s’estomperont sans atteindre aucun point culminant ni dénouement”.

Le pouvoir décroissant des protestations

Pendant la majeure partie du 20e siècle, les manifestations de masse visant à un changement de gouvernement sont devenues de plus en plus fréquentes et plus susceptibles de réussir dans le monde entier, abattant de nombreux dictateurs. Au début des années 2000, deux mouvements de ce type sur trois ont finalement réussi, selon une étude menée par Erica Chenoweth de l’Université de Harvard.

Rétrospectivement, c’était un point culminant.

Au milieu des années 2000, bien que ces protestations aient continué d’augmenter en fréquence, leur taux de réussite a commencé à baisser. À la fin des années 2010, leurs chances de forcer un changement de gouvernement avaient diminué de moitié, passant à une sur trois. Les données du début des années 2020 suggèrent qu’il a peut-être déjà diminué de moitié, passant à un sur six.

“Les campagnes non-violentes connaissent leurs taux de réussite les plus bas depuis plus d’un siècle”, a écrit le Dr Chenoweth dans un article récent, bien que cela ne s’applique qu’aux mouvements cherchant la destitution d’un chef ou l’indépendance territoriale.

Curieusement, ce changement est arrivé juste au moment où les manifestations de masse sont devenues plus courantes, plus rapides à augmenter et plus importantes dans le monde entier – une tendance à laquelle les manifestations éclair de la Chine, qui s’étendent sur plusieurs villes, sembleraient correspondre.

Qu’est ce qui a changé?

Les médias sociaux, qui permettent aux manifestants de se rassembler en nombre autrefois impensable avec peu de leadership formel, peuvent paradoxalement aussi saper ces mouvements, selon une théorie de Zeynep Tufekci, sociologue à l’Université de Columbia et chroniqueuse du New York Times Opinion.