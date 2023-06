Les chances indiquent que Shohei Ohtani s’enfuit avec MLB AL MVP

Patrick EVERSON Analyste des paris sportifs FOX

Ce n’est même pas la fin juin, mais si vous regardez les cotes AL MVP, la course semble presque décidée à ce stade. S’il s’agissait d’une élection, les analystes l’appelleraient bien avant la fermeture des bureaux de vote sur la côte ouest.

Il s’avère que c’est à cause d’un joueur de la côte ouest : Shohei Ohtani. La superstar bidirectionnelle des Los Angeles Angels cherche à ajouter à son honneur de MVP AL 2021.

Et oh, au fait, même s’il est peu probable qu’il remporte le prix AL Cy Young, il est au moins dans cette conversation aussi.

Le commerçant sportif BetMGM Hal Egeland offre ses réflexions sur la saison plutôt sans précédent d’Ohtani jusqu’à présent.

Chef de toutes les meutes

Si vous examinez les statistiques individuelles des anges, vous trouverez le nom d’Ohtani en tête de la plupart des catégories pertinentes.

Ben Fawkes, qui a été dans l’espace de contenu de paris sportifs avec ESPN et plus récemment le Vegas Stats & Information Network (VSIN), a tweeté sur la domination d’Ohtani.

Lors des matchs de mardi, Ohtani mène LA dans plusieurs catégories offensives, notamment :

– Courses (49)

– Coups (83)

– Coups de circuit (24)

– Moyenne au bâton (.295)

– Sur base plus slugging (OPS de 1.002)

– RBI (58)

– Socles volés (10)

En fait, Ohtani mène la Ligue majeure de baseball dans les circuits et l’OPS, et il est à égalité au premier rang des points produits.

Et en pitching, Ohtani mène les Angels dans :

– ERE (3.29)

– Victoires (six)

– Retraits au bâton (105)

– FOUET (1.05)

« Shohei Ohtani fait des choses que votre meilleur joueur local de la Petite Ligue fait, mais il le fait contre les meilleurs joueurs du monde », a déclaré Egeland. « C’est une chose de diriger son équipe dans toutes ces catégories, mais il le fait aussi avec Mike Trout dans la même formation. »

Et ce faisant, Ohtani s’enfuit du terrain dans les cotes AL MVP. Ohtani a ouvert en tant que favori +200 à BetMGM, déjà un prix assez court. Maintenant, à moins de la moitié de la saison, il est le favori -500, avec le cogneur des Yankees de New York Aaron Judge un deuxième choix éloigné de +2000, et aucun autre joueur de moins de +3500.

« Je ne fais pas cela depuis assez longtemps pour savoir si les cotes MVP étaient même offertes lorsque Barry Bonds était à son apogée », a déclaré Egeland. « Mais Bonds est le seul autre joueur de ma vie dont je me souvienne qui pourrait avoir ce prix sur le marché MVP avant la pause All-Star.

« Il n’y a pas vraiment de comparaison équitable avec Ohtani dans l’histoire du baseball. Je sais que Babe Ruth est le nom qui est lancé tout le temps, mais c’était un jeu très différent à l’époque. Ruth a eu 107 matchs complets en tant que lanceur, et c’est une réflexion après coup quand on parle de sa carrière. Ruth a peut-être été un excellent joueur à double sens, mais je ne pense pas qu’il lançait 101 mph.

Les parieurs ont parlé

Même avec de courtes cotes de MVP, les parieurs se sont empilés sur Shotime pendant la pré-saison et au début de la saison régulière. Il est en territoire négatif depuis près de deux mois, et avec Ohtani assis maintenant à -500, l’action ralentit.

Cependant, chez BetMGM, Ohtani reste n ° 1 en nombre de billets, récoltant deux fois plus de paris que la deuxième place Adley Rutschman des Orioles de Baltimore. Et Ohtani est en tête du peloton en termes d’argent parié, prenant 4,5 fois plus de dollars que Rutschman, deuxième.

Pourtant, BetMGM n’aurait aucun problème à ce qu’Ohtani décroche son deuxième trophée MVP.

« Nous avons certainement eu de l’intérêt pour Ohtani tout au long de l’année, mais les choses ont certainement ralenti maintenant qu’il est à -500 pour remporter le titre de MVP », a déclaré Egeland. « Il serait en fait un bon résultat pour nous. Mais ce n’est pas trop surprenant, puisqu’il n’a jamais dépassé la cote d’ouverture de +200 et qu’il a moins d’argent depuis début mai. »

Rutschman est la plus grande responsabilité de BetMGM. Le receveur des Orioles connaît une saison solide, mais il est à des kilomètres derrière Ohtani au tableau des cotes, actuellement le co-huitième choix à +6600.

Quant au juge MVP AL 2022, une blessure entrave ses efforts pour suivre le rythme d’Ohtani. Le juge est absent depuis le 3 juin avec un problème d’orteil. Plus tôt cette saison, il a raté du temps avec une blessure à la hanche.

« Si Judge était resté en bonne santé et avait continué ce qu’il faisait, il aurait peut-être donné des opportunités aux parieurs », a déclaré Egeland. « Mais une blessure ou un échange est la seule chose qui arrête Ohtani à ce stade. Maintenant que les Angels se disputent les séries éliminatoires, je n’imagine pas qu’un échange entrera en jeu.

« J’attendais avec impatience que les personnalités de la télévision débattent s’il devait remporter le titre de MVP à la fois en NL et en AL. »

Même si un échange a rendu ce débat possible, Egeland a déclaré qu’il était un « Non » ferme à Ohtani remportant les MVP des deux ligues.

Cy Young Chase

Fin avril, Ohtani était aussi court que +400 pour remporter le prix AL Cy Young. Bien qu’il continue d’avoir une saison solide, il est à la traîne des meilleurs lanceurs de l’AL. En 14 départs, Ohtani a une fiche de 6-2 avec une MPM de 3,29.

BetMGM a maintenant Ohtani comme co-cinquième choix +1200 dans les cotes AL Cy Young, rejoint par le partant des Texas Rangers Nathan Eovaldi. Le partant des Rays de Tampa Bay Shane McClanahan (11-1, 2,12 ERA) est le favori +240.

« Ohtani est troisième en argent et premier en billets pour AL Cy Young, Gerrit Cole et McClanahan étant les seuls lanceurs avec plus d’argent », a déclaré Egeland, tout en notant que Cole des Yankees de New York (8-1, 2,64 ERA) est le +800 quatrième choix.

« Ohtani serait un petit perdant pour nous sur Cy Young mais un gagnant dans l’ensemble, en supposant qu’il devrait gagner le MVP s’il remportait le Cy Young », a déclaré Egeland.

Patrick Everson est analyste des paris sportifs pour FOX Sports et journaliste principal pour VegasInsider.com. Il est un journaliste distingué dans l’espace national des paris sportifs. Il est basé à Las Vegas, où il aime jouer au golf sous une chaleur de 110 degrés. Suivez-le sur Twitter : @PatrickE_Vegas

& ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; amp;nbsp;

Jouez à FOX Super 6 chaque semaine pour courir la chance de gagner des milliers de dollars chaque semaine. Téléchargez simplement l’application Super 6 et faites votre choix dès aujourd’hui !