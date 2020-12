BALTIMORE: Dans le but de maintenir leurs espoirs en séries éliminatoires, les Giants de New York avaient besoin d’au moins une des deux choses pour se produire contre Baltimore: leur quart-arrière récemment entravé devait diriger efficacement une offensive fondatrice, ou leur défense devait jouer durement contre une équipe. avec un penchant pour faire jouer les adversaires par derrière.

En fin de compte, les Giants n’ont pu réaliser aucune des deux tâches dimanche. Le résultat a été une défaite de 27-13 qui a laissé New York (5-10) dans l’espoir de beaucoup d’aide pour prolonger sa saison au-delà de la semaine prochaine.

Le quart de deuxième année Daniel Jones, qui est revenu après avoir raté deux des trois matchs précédents des Giants en raison de blessures aux ischio-jambiers et à la cheville, a finalement commencé en seconde période. Mais à ce moment-là, l’attaque incessante des Ravens avait détruit la défense des Giants.

Lamar Jackson a guidé Baltimore vers des touchés sur ses deux premières possessions et une paire de buts sur le terrain lors des deux voyages suivants sur le terrain. C’était 20-3 à la mi-temps, un déficit bien trop important pour l’infraction anémique de New York.

Nous devons trouver un moyen de le ralentir (Jackson) et nous n’avons pas fait du bon travail, a déploré l’ailier défensif Dexter Lawrence.

Baltimore a dépassé New York, 249-54 et a accumulé 432 verges aux Giants 269. Le temps de possession a été de plus de 10 minutes en faveur des Ravens, et Baltimore a pris 8 pour 11 au troisième, contre 1 pour 10 pour les Giants. .

Après avoir marqué seulement 13 points lors de leurs deux matchs précédents, les Giants ont commencé cette sortie avec un trois-et-dehors dans lequel ils ont sauté deux fois hors-jeu et Jones a failli lancer une interception.

Nous n’avons pas commencé le match comme il le fallait, a déclaré Jones. Nous nous sommes tirés une balle dans le pied au début de quelques jeux. Nous devons examiner ces trucs et les nettoyer. Cela rend les choses difficiles lorsque vous vous mettez dans cette position.

À la mi-temps, les Giants perdaient 20-3.

C’est frustrant, a déclaré le receveur Sterling Shepard. Nous devons prendre un meilleur départ. N’étaient pas l’équipe qui pouvait se permettre de prendre un tel départ, surtout contre une équipe comme Baltimore.

Peu importait que les Giants aient battu les Ravens 10-7 en seconde période, car à ce moment-là, Baltimore était juste derrière une attaque en cours avec Gus Edwards (85 mètres), Jackson (80) et JK Dobbins (77).

Jones était meilleur après la mi-temps malgré avoir été limogé six fois. Il a terminé 24 pour 41 pour 252 verges.

Nous avons pu faire quelques ajustements en seconde période pour faire avancer les choses », a déclaré l’entraîneur Joe Judge. Nous devons l’obtenir plus tôt. »

Les Giants ne peuvent pas gagner le NFC Est et aller aux éliminatoires. Pourtant, il y a de l’espoir pour l’avenir, si pour aucune autre raison ils jouent beaucoup mieux que lorsqu’ils ont commencé 1-7.

Le juge a déclaré qu’il voyait une amélioration chaque semaine. Mais il n’a pas tardé à noter: ont été payés pour gagner des matchs. Nous devons faire un meilleur coaching de travail et un meilleur travail de jeu.

