Les chances des femmes américaines en Coupe du monde et la lutte contre les abus d’arbitres

Chaque semaine, Luis Miguel Echegaray évoque l’actualité du monde du football et partage ses opinions, que vous soyez d’accord avec elles ou non. Des performances exceptionnelles et de ce que vous avez peut-être manqué à ce qu’il faut surveiller dans les prochains jours, LME a quelques choses à dire.

SUR LE CÔTÉ

Annonce de la composition de l’USWNT et de leur quête historique de la Coupe du monde

L’équipe nationale féminine de football des États-Unis cherche à remporter la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, un exploit qu’aucune autre équipe nationale – masculine ou féminine – n’a jamais réalisé. La liste a été annoncée mercredi par nul autre que le président Biden, la Première Dame et quelques amis notables dont Taylor Swift, Megan Thee Stallion, Jalen Hurts, Mia Hamm et Shaq.

Une équipe jeune et largement inexpérimentée en termes de scène internationale, 14 des 23 joueurs sélectionnés n’ont aucune expérience de la Coupe du monde et 11 joueurs ont moins de 30 sélections. Mais là où la liste manque d’âge, elle compense en audace. L’équipe de l’entraîneur-chef Vlatko Andonovski est intrépide et talentueuse, et pour refléter cela, l’annonce aurait dû utiliser un mélange de « Run the World (Girls) » de Beyonce ou « Bad Reputation » de Joan Jett & the Blackhearts comme bande sonore au lieu de l’audio générique. .

𝐈𝐓’𝐒 𝐇𝐄𝐑𝐄 ! Nous avons demandé à quelques amis de nous aider avec l’annonce de la composition de la Coupe du monde de cette année 🤩 Visite https://t.co/sLCJ8RhiOx pour tous les détails 🇺🇸 pic.twitter.com/TckXmhgQyy — Équipe nationale féminine de football des États-Unis (@USWNT) 21 juin 2023

Quoi qu’il en soit, les chances pour les Américains de remporter leur troisième trophée de Coupe du monde consécutif (cinquième au total, égalant l’équipe brésilienne masculine) sont bonnes, mais je ne dirais pas aussi fortes que les tournois précédents, y compris l’édition 2019 où ils ont remporté le tout. chose en remportant tous les matchs, marquant 26 buts (18 dans leur groupe) et n’en concédant que trois en huitièmes de finale.

Il y a des changements de génération au sein de l’équipe et parfois cela peut être écrasant à la Coupe du monde, mais tout dépend de la façon dont vous le voyez. Offensivement, tout ne peut pas revenir aux vétérans Alex Morgan, Megan Rapinoe ou Lynn Williams. Cela signifie qu’Alyssa Thompson, Trinity Rodman et Sophia Smith – les nouveaux visages de l’attaque de l’équipe – devront secouer toute nervosité et être prêtes à intervenir. « Je n’étais pas en vie pour la Coupe du monde de 1999… mais j’en ai compris l’importance dès que j’ai pu », a déclaré Smith cette semainece qui m’a fait me sentir plus vieux que Gandalf.

L’autre facteur réside dans les nombreuses absences dues aux blessures, notamment Mallory Swanson, Sam Mewis, Christen Press, Tobin Heath, Abby Dahlkemper et Catarina Macario. Mais le plus gros trou est avec l’absence de la meneuse des leaders Becky Sauerbrunn. Elle est l’ancre de l’équipe, calmant les eaux de l’anxiété et du mécontentement chaque fois que les choses ne vont pas dans leur sens. Avec plus de 200 apparitions en équipe nationale et trois participations à la Coupe du monde (deux victoires), elle est un mentor et une capitaine désintéressée.

La troisième raison est liée à l’équilibre compétitif entre les équipes à travers le monde. L’écart entre le vivier de talents de l’USWNT et ses adversaires européens n’a jamais été aussi petit. L’Angleterre de Sarina Wiegman – championne d’Europe – est une force avec laquelle il faut compter et les Lionnes ont une excellente chimie similaire à celle des Américaines, tandis qu’une Espagne talentueuse, une Allemagne efficace et une France implacable seront toutes difficiles à vaincre.

jouer 1:19 Lawson: l’inclusion de Rapinoe est vitale pour les jeunes joueurs de l’USWNT Sebi Salazar et Sophie Lawson discutent de l’inclusion de Megan Rapinoe avant ce qui sera sa quatrième Coupe du monde pour l’USWNT.

Ilkay Gundogan à Barcelone est un gagnant-gagnant

La saison prochaine, les champions de LaLiga, Barcelone, cherchent à retrouver la gloire de la Ligue des champions. Le retour de Lionel Messi n’a pas pu se produire, mais j’ai toujours considéré cela comme positif car le Barça d’aujourd’hui doit passer du Barça d’hier, et cela inclut Messi. Sergio Busquets et Jordi Alba sont également partis, il est donc temps de passer le relais à la future génération. Gavi et Pedri représentent cet avenir. Idem pour Jules Kounde et Ronald Araujo, tous deux n’ayant que 24 ans.

Et alors que le Real Madrid appuie sur le proverbial bouton de réinitialisation dans son milieu de terrain, le Barça doit faire des signatures astucieuses. Mais regarder vers l’avenir ne signifie pas une dépendance totale à l’égard de la jeunesse, c’est pourquoi l’arrivée annoncée de Gundogan à Barcelone s’avère être un excellent transfert. À 32 ans, il n’est pas exactement un poulet de printemps, mais sa polyvalence positionnelle est l’endroit où l’entraîneur-chef Xavi peut l’utiliser. Le milieu de terrain allemand a joué un rôle déterminant pour Manchester City, et je ne parle pas seulement du triplé historique de la saison dernière, mais aussi de son héroïsme en 2021-22 lorsque son but a décroché le titre pour City.

Gundogan est le Mystique du football, capable de se transformer en tout ce dont vous avez besoin de lui au milieu du parc. Il peut agir comme un pivot, un ailier étroit, un faux neuf ou simplement un créateur régulier. Il ajoutera de l’expérience au milieu de terrain aux côtés de Gavi et Pedri, et compte tenu de son succès sous Pep Guardiola, s’adapter au système de Barcelone ne devrait poser aucun problème.

Pourquoi la Copa America 2024 sera la plus importante à ce jour

La Copa America est dans moins d’un an et je suis excité. D’abord à cause de mes racines péruviennes, car c’est toujours génial de voir l’équipe nationale dans un tournoi international important car cela n’arrive pas trop souvent. Deuxièmement, c’est aux États-Unis, ce qui signifie que ce sera une excellente occasion de voir comment le pays se prépare pour une compétition majeure, d’autant plus qu’il se prépare à accueillir la Coupe du monde en 2026 aux côtés du Mexique et du Canada. Le format sera le même que celui du Centenario 2016 (10 équipes de la CONMEBOL et six de la Concacaf) où les équipes de cette dernière région se qualifieront en fonction de leurs performances en Ligue des Nations.

Les États-Unis ont accueilli l’édition 2016, et ce fut une affaire intéressante qui a montré l’attrait multiculturel du fandom de football américain, mais cette fois-ci, je m’attends à un tournoi plus excitant. D’une part, Messi n’aura pas à voyager trop loin après avoir signé pour l’Inter Miami. Et les équipes sud-américaines entreront dans le tournoi en pleine forme. Le champion du monde est l’Argentine, le vainqueur de la Coupe du monde U-20 2023 est l’Uruguay, tandis que les Jeux olympiques et les titres U-17 en titre sont avec le Brésil. L’équipe USMNT n’a jamais été aussi talentueuse, c’est donc aux équipes mexicaines et sud-américaines au fond du baril de suivre le rythme.

jouer 4:46 Craig Burley furieux après que l’arbitre Anthony Taylor ait été harangué par les supporters de la Roma Après la diffusion d’images d’Anthony Taylor maltraité par des supporters roms dans un aéroport, Craig Burley reproche à Jose Mourinho et à d’autres managers d’avoir donné un si mauvais exemple.

HORS-JEU

Interdiction de Jose Mourinho pour abus d’arbitre

Une suspension de quatre matches pour avoir insulté l’arbitre Anthony Taylor lors de la finale de la Ligue Europa ? Mourinho s’en est sorti légèrement.

Malgré le fait qu’il s’agit du double de l’interdiction minimale de deux matchs requise par les règles disciplinaires de l’UEFA, je pense toujours que le manager portugais s’en est sorti avec un ici et, plus important encore, cela envoie un mauvais message au reste du monde du football. Critiquer l’arbitre a toujours été un instinct naturel dans ce match. Mais il y a une différence entre exposer sa frustration face à une décision et des abus incessants. Mourinho a fait ce dernier, surtout après avoir attendu l’arbitre au parking du stade en Hongrie juste après la finale et l’avoir qualifié de « honte » suivi de jurons.

Que pensez-vous qu’il va se passer après ça ? Dans un monde où tout est enregistré et partagé en ligne, la réponse a été donnée un jour plus tard lorsque des supporters de la Roma, provoqués par les bouffonneries de Mourinho, ont suivi Taylor et sa famille à l’aéroport et les ont harcelés au point d’avoir une véritable peur pour leur bien-être. .

Lorsque vous êtes une personne de notoriété publique, en particulier dans le football, vos actions sont exposées à des millions de personnes, et cette relation entre manager/entraîneur/fan/parent/joueur et officiel – qu’il s’agisse du tournoi U-9 de votre enfant ou du La Ligue Europa – doit changer.

Au revoir N’Golo Kante, tu vas nous manquer

Kante est parti pour l’Arabie Saoudite et je suis si triste. Pas à cause des plans de transfert grandioses mais discutables de l’Arabie saoudite, j’ai déjà écrit à ce sujet. Ce « Hors-jeu » est consacré à la chance que la Premier League a eue d’avoir Kante. En 2015, il a déménagé à Leicester City pour moins de 8 millions de dollars de Caen et est sans doute devenu le meilleur joueur de la ligue lorsque Leicester a remporté le titre en 2015-16. Une saison plus tard, il l’a de nouveau remporté avec Chelsea. Finalement, alors qu’il remportait la Ligue des champions, la FA Cup et la Coupe du monde avec la France, sa réputation grandit. Sa chanson (« N’Golo Kante, Pala Lalala, il est petit, il est gentil, il a arrêté Leo Messi ») a été scandé par tout le monde (sauf l’Argentine que la France a éliminée).

Le meilleur de N’Golo Kante 💙 pic.twitter.com/Yr3uSpuqGp – Premier League (@premierleague) 21 juin 2023

Kante est universellement adoré et respecté parce qu’il est avant tout un être humain bon. Musulman pratiquant, il une fois rencontré un fan dans une mosquée et a accepté son invitation à se rendre chez lui. Un homme décent qui s’est avéré être l’un des meilleurs milieux de terrain de l’ère moderne de la Premier League. La ligue va lui manquer.

Tweet de la semaine

Mercredi soir, Jose Martinez de l’Union de Philadelphie a marqué son premier but pour le club contre Orlando City et c’était — *Larry David voice* — « Pretttaaay good. »