Les chances de vente de la star de Sunset, Christine Quinn, ont été réduites pour Strictly alors qu’elle se prépare à s’envoler pour le Royaume-Uni

VENTE Les chances de la star de Sunset, Christine Quinn, ont été réduites pour Strictly Come Dancing alors qu’elle se prépare à s’envoler pour le Royaume-Uni.

L’agent immobilier, 31 ans – qui est devenu célèbre en 2019 dans la populaire émission de téléréalité – a laissé les fans convaincus qu’elle allait participer à la 19e série du concours de danse de la BBC.

Les chances de vente de Christine Quinn de Sunset ont été réduites pour avoir participé au Strictly Come Dancing de cette année[/caption]

Vendredi, elle a révélé qu’elle allait être au Royaume-Uni alors que Strictly commence généralement via Twitter.

Maintenant, Ladbrokes a révélé que les chances que la star de télé-réalité participe à l’émission sont passées de 20/1 à 7/2.

Jessica O’Reilly de Ladbrokes a déclaré: « Les fans de Sunset aimeraient absolument voir Christine se mesurer à Craig Revel-Horwood en tant que concurrent sur Strictly, et ce serait un énorme coup pour les patrons de la BBC s’ils ont réussi de la signer.

Plus tôt cette semaine, Christine a dit à ses 29,3 000 abonnés : « PASSEPORT EN MAIN ! Je suis très heureux d’annoncer que je viendrai au Royaume-Uni en septembre pour une grosse surprise !

Christine est devenue célèbre en 2019 lors de la première saison de Selling Sunset[/caption]

Bill Bailey a remporté l’émission l’année dernière[/caption]

« J’ai hâte de partager plus bientôt, mais j’ai hâte de vous rencontrer enfin ! »

Alors que de nombreux fans ont répondu à quel point ils étaient excités qu’elle se rende enfin au Royaume-Uni, d’autres ont deviné que l’émission de la BBC en était la raison.

Un fan a écrit: « Oui, je suppose que vous faites strictement. »

Un autre a dit : « Ooooooh peut-être strictement ?! X. »

Des personnalités comme Laura Tobin, la météo de Good Morning Britain, l’ancien attaquant anglais Michael Owen et Gregory Piper de Line of Duty sont également en pourparlers pour rejoindre le casting de 2021.

Bien que la première saison de Selling Sunset ait été créée en 2019, Christine est devenue un énorme succès auprès des amateurs de télé l’année dernière lorsque la deuxième saison de l’émission est sortie sur Netflix pendant le verrouillage.

La troisième saison a été diffusée sur nos écrans en août 2020.

En mars, il a été révélé que Netflix avait renouvelé la série pour une quatrième et une cinquième saison.

Selling Sunset suit un groupe d’agents immobiliers glamour vendant des propriétés de plusieurs millions de livres à Los Angeles et le drame qui s’ensuit dans leur environnement de travail.

La nouvelle intervient après que Christine et son mari Christian Richard ont accueilli leur premier enfant au monde le mois dernier.

Elle a révélé l’heureuse nouvelle sur Instagram avec un adorable cliché familial.

La star a sous-titré le post: « Bienvenue bébé C Je ne pouvais pas me sentir plus amoureux, béni et reconnaissant. Les mots ne peuvent exprimer la joie d’être maman. «