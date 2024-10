Les chances de tempête tropicale Nadine diminuent alors que le NHC réduit les chances de formation d’Invest 94L

Les Floridiens qui surveillent les tropiques peuvent pousser un soupir collectif de soulagement alors que les chances de formation de la tempête tropicale Nadine continuent de diminuer.

Le Centre national des ouragans a suivi deux perturbations tropicales dans l’océan Atlantique et dans l’ouest de la mer des Caraïbes au cours de la semaine dernière.

Investir 94L dans l’Atlantique semblait être le candidat le plus probable pour se transformer en tempête tropicale Nadine, la prochaine tempête nommée, mais le NHC a progressivement réduit ses chances tout au long de la semaine.

La perturbation tropicale de l’ouest des Caraïbes pourrait se développer progressivement au cours des prochains jours, mais les chances sont faibles. Le système devrait se déplacer vers l’intérieur des terres de l’Amérique centrale, où il produira de fortes pluies dans toute la région et dans le sud du Mexique au cours du week-end.

La Floride sera protégée de tout développement, quelle que soit la manière dont l’une ou l’autre tempête se déroulera, grâce au fort cisaillement du vent qui, selon AccuWeather, « perturbera et probablement brisera » tout système tropical tentant de se déplacer vers le sud-est des États-Unis.

Voici ce qu’il faut savoir sur les dernières perturbations tropicales.

Les chances de création d’Invest 94L continuent de diminuer

Invest 94L est toujours un creux dépressionnaire produisant des averses et des orages désorganisés à quelques centaines de milles à l’est des îles sous le Vent.

Un certain développement est attendu de la part du système alors qu’il se déplace rapidement vers l’ouest vers l’ouest-nord-ouest à environ 20 mph, passant près des îles Vierges et de Porto Rico vendredi et près d’Hispaniola et du sud-est des Bahamas samedi.

Cependant, des vents forts en altitude mettront probablement fin à toute possibilité de développement ultérieur d’ici la fin du week-end.

La perturbation tropicale des Caraïbes occidentales se déplacera vers l’intérieur des terres sur l’Amérique centrale ce week-end

La perturbation tropicale qui est apparue à la suite du gyre dans l’ouest de la mer des Caraïbes devrait connaître un certain développement avant de se déplacer vers l’intérieur des terres de l’Amérique centrale ce week-end.

Les chances de formation tropicale ne sont que de 20 %. Quelle que soit l’évolution de la vague tropicale, elle devrait produire localement de fortes précipitations dans certaines parties de l’Amérique centrale et du sud du Mexique.

La côte atlantique de la Floride connaît des eaux agitées

Même si la situation sous les tropiques semble relativement sûre par rapport au mois dernier, les Floridiens vivant le long de la côte atlantique devraient se méfier des effets négatifs d’un fort cisaillement du vent, selon AccuWeather.

Ces brises persistantes du nord-est provoqueront des vagues agitées et créeront des marées plus élevées que les niveaux astronomiques, ce qui, selon les autorités, pourrait déclencher des inondations côtières et l’érosion des plages. Les plages connaîtront également des courants de retour fréquents et forts.

« Des villes comme Miami, qui sont sujettes aux inondations dans certaines situations de marée haute, connaîtront probablement d’importantes inondations et inondations dans les rues », a déclaré Brett Anderson, météorologue principal d’AccuWeather.

La saison des ouragans 2024 dans l’Atlantique se terminera le 30 novembre.

Cet article a été initialement publié dans le Pensacola News Journal : Le centre des ouragans de la NOAA réduit les risques de tempête tropicale Nadine