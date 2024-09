Les chances de remporter le titre national des Buckeyes ont récemment changé

COLUMBUS — Depuis le début de l’intersaison, l’Ohio State a toujours été l’un des deux favoris pour remporter le titre national en janvier. Mais les chances des Buckeyes ont changé depuis le début de la saison.

Non, l’Ohio State n’est pas le favori pour remporter le titre. C’est la Géorgie (+270). Mais les Buckeyes ont la deuxième meilleure cote pour remporter le titre, avec +350. Le Texas (+550) a la troisième meilleure cote après une grosse victoire sur le Michigan à l’extérieur le week-end dernier.

Après les Longhorns, la chute est assez importante. L’Alabama et l’Oregon (+1100) et Ole Miss (+1500) sont dans le niveau suivant, en dessous des trois premiers que sont le Texas, l’Ohio State et la Géorgie.

Les Buckeyes ont remporté leurs deux premiers matchs sur un score combiné de 108-6, mais ces matchs ont eu lieu contre des programmes MAC.

Le calendrier ne pourrait pas être plus difficile ; Ohio State affronte Marshall la semaine prochaine avant d’ouvrir le jeu Big Ten sur la route à Michigan State le 28 septembre.

ICYMI : Les Buckeyes affronteront Marshall à midi le 21 septembre

L’Ohio State ne joue pas cette semaine. Marshall non plus. La prochaine fois que ces équipes joueront, elles seront sur le même terrain. L’heure du coup d’envoi du dernier match hors conférence des Buckeyes de la saison régulière a maintenant été fixée.

Les Buckeyes affronteront Marshall lors de la fenêtre de début du 21 septembre et bénéficieront du traitement FOX Big Noon Kickoff pour la première fois cette saison.

L’Ohio State vient de remporter deux victoires faciles lors de sa préparation, celles contre les adversaires du MAC Akron et Western Michigan. La première partie de la saison des Buckeyes n’a pas été très excitante, puisqu’ils ont atteint un bilan de 2-0.

Marshall, quant à lui, a détruit Stony Brook dans une victoire 45-3 avant de perdre samedi contre Virginia Tech. Les Hokies ont gagné 31-14.

Avec seulement deux matchs à leur actif, les Buckeyes veulent encore voir beaucoup de progrès, c’est pourquoi ils appellent cette semaine de repos une « semaine d’amélioration ». Ils sont déjà au travail.

Ryan Day s’entretient avec Andy Staples et Ari Wasserman d’On3

L’entraîneur de l’Ohio State, Ryan Day, s’est entretenu longuement avec Andy Staples et Ari Wasserman d’On3 lundi. Ne manquez pas de regarder ça ci-dessous.

Compte à rebours

Buckeyes contre Marshall : 10 jours

Ohio State à Oregon : 31 jours

Ohio State à Penn State : 52 jours

Buckeyes contre Michigan : 80 jours

Êtes-vous déjà membre de Lettermen Row ?

Êtes-vous prêt à obtenir toutes les dernières nouvelles des Buckeyes en un seul endroit ? Devenez membre de Lettermen Row dès aujourd’hui. Avec votre abonnement Lettermen Row/On3+, vous aurez non seulement accès à tout ce qui se passe avec les Buckeyes, mais vous pourrez également parcourir d’autres sites de fans au sein du réseau pour savoir ce que pensent les rivaux de l’Ohio State. Assurez-vous de suivre X, Instagram et sur Youtube pour toutes les dernières nouvelles des Buckeyes que vous devez savoir.