Les champs magnétiques de la Terre commutant 42000 ans peuvent avoir conduit à l’extinction des Néandertaliens

S’il y avait un nombre qui reliait divers événements anciens qui se sont déroulés sur terre, alors ce serait 42, a confirmé une nouvelle recherche. Tout comme le Guide de l’auto-stoppeur de Douglas Adam sur la galaxie qui mentionnait que 42 est la réponse à tout, cette recherche a révélé que les événements qui se sont déroulés il y a 42000 ans étaient tous dus à un événement.

Publié dans le Science Journal, l’article décrit l’événement d’Adam, dans un hommage à un écrivain de science-fiction, pour souligner comment la commutation du champ magnétique terrestre il y a 42000 ans a conduit à plusieurs événements dans le monde, y compris l’extinction des Néandertaliens. Lorsque le champ magnétique de la Terre bascule, son champ magnétique protecteur s’effondre, permettant un rayonnement cosmique galactique dans la planète qui fait des ravages sur ses êtres vivants. Le nouvelle étude internationale co-dirigé par l’Université de New South Wales (UNSW) Sydney et le South Australian Museum montre comment la rupture temporaire du champ magnétique terrestre il y a 42000 ans a provoqué des changements climatiques majeurs qui ont conduit à des changements environnementaux mondiaux et à des extinctions massives.

Parlant à UNSW Sydney Chris Turney, professeur à l’UNSW Science et co-auteur principal de l’étude, a déclaré que les découvertes ont été rendues possibles grâce à d’anciens kauris néo-zélandais, qui ont été préservés dans les zones humides depuis plus de 40000 ans. Il a ajouté qu’en utilisant les arbres anciens, leur équipe pourrait mesurer et dater le pic des niveaux de radiocarbone atmosphérique causé par l’effondrement du champ magnétique terrestre. Chris dit que pour la première fois, des scientifiques ont pu dater avec précision le moment et les impacts environnementaux du dernier interrupteur de pôle magnétique, grâce à cette étude.

Même s’il était de notoriété publique que les champs magnétiques de la Terre ont commuté il y a 42 000 ans, on ne savait pas à quel point c’était impactant. Cette étude, cependant, relie les points et retrace certains des événements naturels majeurs qui ont eu lieu à peu près à la même époque. L’étude donne également une nouvelle direction dans l’évolution des anciens humains.

Grâce à cette étude, les chercheurs ont comparé l’échelle de temps nouvellement créée avec des enregistrements de sites à travers le Pacifique et l’ont utilisée dans la modélisation du climat mondial. Ils ont découvert que la croissance des calottes glaciaires et des glaciers en Amérique du Nord et les grands changements dans les principales ceintures de vent et les systèmes de tempêtes tropicales pouvaient être attribués à l’événement Adams. Leur premier indice à ce sujet a été les extinctions simultanées de la mégafaune à travers l’Australie continentale et la Tasmanie il y a 42 000 ans. L’auteur correspondant de l’étude, le professeur Alan Cooper de BlueSky Genetics, Australie-Méridionale, a déclaré que cela n’avait jamais semblé correct car c’était longtemps après l’arrivée des aborigènes dans la région, mais à peu près au même moment que l’environnement australien est passé à l’état aride actuel. .

Le document a apporté de nouvelles révélations aux scientifiques travaillant sur l’anthropologie et le changement climatique.