Les champs de mines inondés par la rupture d’un barrage en Ukraine posent un nouveau risque pour les civils

Selon des experts et des démineurs sur le terrain, les inondations, en aval de la rupture du barrage de Kakhovka, ont obscurci l’emplacement des mines terrestres et en ont emporté d’autres vers des endroits inconnus, posant un grave danger pour les civils, même lorsqu’ils évacuent.

Les autorités russes et ukrainiennes ont mis en garde contre le risque. Les habitants de la rive russe du Dniepr, en aval du barrage, devraient surveiller les mines déplacées, a écrit le responsable russe Andrey Alekseenko sur Telegram. Les mines et autres explosifs « dérivent le long du Dnipro et explosent spontanément », lit-on dans une déclaration publiée sur Telegram par le compte du service national de secours ukrainien, « Ils sont également rejetés sur le rivage, ce qui représente une grande menace pour la population ».

Andy Duncan, coordinateur de la contamination par les armes du Comité international de la Croix-Rouge basé à Kiev, a déclaré que les images satellite utilisées par l’organisation montraient que la couche arable avait été usée par la force de l’eau, un indicateur que les mines avaient été lavées en aval, créant de nouvelles , des champs de mines non marqués dans des zones précédemment non minées.

Le déluge aurait forcé le sable et le limon vers de nouvelles zones, couvrant potentiellement les mines nouvellement déposées dans les estuaires de la rivière ou les berges inférieures plus profondément qu’elles ne l’étaient à l’origine, rendant la détection difficile.

Les populations qui reviennent une fois que les inondations se sont calmées font face à un « risque considérable », a déclaré Duncan. Les mines « peuvent se retrouver dans des zones qui n’étaient pas contaminées auparavant. Et plus important encore, si nous ne pouvons pas les voir parce qu’ils sont enfouis sous deux mètres de limon, comment les trouver ? »

Plus de trente milles à l’ouest du barrage, la rivière Inhulets a gonflé au-delà de ses propres rives fortement minées. Les villes autour du fleuve, autrefois la ligne de front du conflit, ont été reprises par l’Ukraine en novembre après neuf mois d’occupation russe. Sur les photos partagées par HALO Trust, une organisation mondiale de déminage à but non lucratif, on peut voir des travailleurs se précipiter pour marquer les champs de mines inondés là-bas.