Les champs de maïs poussent rapidement avec les précipitations – Shaw Local

Le rapport sur les récoltes et les précipitations d’été, qui présente l’état des cultures et les mises à jour des précipitations des agriculteurs du comté de La Salle, est publié régulièrement pendant la saison de croissance. Le rapport suivant couvre la période du 27 juin au 3 juillet et est fourni avec l’aide du bureau agricole du comté de La Salle.

David Hall, Serena : Nous avons pris quelques averses au cours de la semaine pour maintenir les récoltes, pour un total de 0,6 pouce pour la semaine de rapport. Les activités de la région comprenaient la post-pulvérisation d’herbicides sur les haricots, la deuxième coupe de foin et le début de la récolte du blé. Les marchés des matières premières chutent fortement avec des risques de pluie accrus la semaine prochaine. J’espère voir tout le monde au Salon 4-H et Junior

Ken Beck, Mendota : J’espère que tout le monde a passé de bonnes vacances du 4 juillet. Eh bien, nous sommes de retour à chaud et humide aujourd’hui. Les précipitations dans ma région variaient de 0,2 à 1,5 pouces selon l’endroit où vous vous trouviez. J’ai reçu 0,5 pouces et les récoltes semblent bonnes. Les jours caniculaires de l’été sont à nos portes. Certaines récoltes de blé sont en cours, mais tout le monde attend que l’avoine soit prête. Ensuite, ce sera au problème suivant.

David Myer, Marseille : Les précipitations de la semaine dernière étaient de 0,4 pouce, encore moins à quelques kilomètres au sud. Le maïs a besoin de plus de pluie maintenant, mais semble assez bon compte tenu du manque de pluie. Semble être une culture de chanvre d’eau qui a échappé au passage post-pulvérisation le mois dernier. Le soja a l’air bien mais la pluie d’août est la plus importante. Le blé sèche lentement avec de petites averses nocturnes et une humidité élevée. De plus, j’ai vu du foin de seconde coupe se mettre en balles sans qu’il pleuve dessus.

Bill Gray, Tonica/Lostant : La semaine dernière, j’ai reçu 0,6 pouce de pluie.

Les champs de maïs ont poussé rapidement avec les pluies récentes et le temps chaud. La plupart des champs sont au coude à coude le 4 juillet. Certains seront bientôt pomponnés. Jusqu’à présent, la pression des insectes dans le maïs a été minime.

La plupart des champs de soja ont été pulvérisés contre les mauvaises herbes et ont l’air plutôt bien. Quelques champs doivent encore être pulvérisés et le seront dès que les champs seront secs et permettront aux pulvérisateurs de fonctionner. Les scarabées japonais se nourrissent de certaines plantes à côté des zones herbeuses et doivent être surveillés de près car ils peuvent avoir besoin d’être contrôlés.

Certains champs de blé ont été récoltés et il semble que les rendements aient été plutôt bons.

Nous effectuons l’entretien et le nettoyage du matériel de plantation pour le ranger lorsque nous ne tondons pas l’herbe.

Bonne semaine et soyez prudents.

Ken Bernard, Grand Ridge : Pour la semaine, nous avons reçu 0,9 pouces de pluie. Il a été bien accueilli car il séchait à nouveau. Le maïs profite vraiment du temps chaud et nous obtenons juste assez de pluie pour que tout continue. Je suis passé par quelques champs qui ont commencé à se tasser. Les haricots ont l’air bien, ils ne semblent tout simplement pas pousser très vite. Les mauvaises herbes semblent également pousser et ne sont pas toutes mortes après avoir été pulvérisées. La plupart du blé a été combiné mais les haricots pour la deuxième récolte n’ont pas encore été plantés d’après ce que je vois. Les prochains points du calendrier sont de commencer à pulvériser du fongicide sur le maïs et les haricots. Il faut également couper le foin de la deuxième récolte, mais le temps ne semble pas prometteur pour que cela se produise cette semaine. Restez cool et soyez en sécurité.

Geoffrey Janssen, Rutland : Une semaine très chaude et sèche a conduit à une agréable surprise pour le week-end. J’ai reçu juste à 3,2 pouces de pluie. J’ai eu 0,1 plus tôt dans la semaine, le reste est venu lundi après-midi, pas de dégâts de grêle ou de vent à signaler avec cette pluie. Quelques flaques d’eau dans certaines zones inférieures, mais elles diminuent rapidement.

Précipitations (en pouces)

David Salle 0.6

Ken Beck 0.5

David Myer 0.4

Bill Gris 0.6

Ken Bernard 0.9

Geoffrey Janssen 3.2