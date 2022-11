Les champs de candidature prennent forme à Downers Grove, Wheaton – Shaw Local

La saison des élections municipales se réchauffe dans le comté de DuPage, avec des courses à la mairie contestées qui émergent déjà dans au moins deux villes.

La période de dépôt d’une semaine – lorsque les candidats remettent leurs candidatures pour inscrire leur nom sur le scrutin de printemps – s’est terminée lundi à Aurora, Downers Grove, Naperville et Wheaton.

Il y a dans ces banlieues plus tôt que dans les autres pour se préparer à une éventuelle primaire de février, en fonction du nombre de candidats qui se présentent aux municipales.

Aucune des courses n’est gravée dans le marbre car les candidats peuvent toujours essayer d’éliminer leurs adversaires du scrutin en déposant des objections à leurs candidatures jusqu’au 5 décembre. Les élections locales auront lieu le 4 avril.

Wheaton

Le maire Phil Suess ne rencontrera aucune opposition au printemps prochain. Suess a soumis ses documents requis lundi pour briguer un second mandat. Il considère la gestion de la pandémie par la ville comme l’une de ses principales réalisations au pouvoir.

«Nous avons travaillé notre chemin à travers la situation COVID, en maintenant notre personnel, en maintenant nos services, en maintenant nos projets d’immobilisations. Je pense que c’est la réalisation la plus convaincante », a déclaré Suess.

Trois candidats au conseil – la titulaire Erica Bray-Parker et les challengers Frank Hudetz et Brad Clousing – se disputent deux sièges disponibles.

Suzanne Fitch, une avocate qui approche de la fin de son deuxième mandat dans l’un des postes généraux du conseil, a récupéré les dossiers de candidature au bureau du greffier de la ville, mais n’a pas déposé les documents avant la date limite de lundi.

La ville organisera une loterie à 9 h le 6 décembre pour déterminer qui obtiendra le premier bulletin de vote. La loterie est nécessaire parce que Bray-Parker et Hudetz ont remis leurs pétitions de nomination «simultanément» au début de la période de dépôt officielle il y a une semaine, selon le greffier de la ville.

Quatre membres du conseil représentent les quatre circonscriptions électorales de la ville, tandis que deux autres membres et le maire sont élus au sens large. La ville aurait été tenue d’organiser une primaire si plus de quatre candidats à la mairie s’étaient présentés ou si plus de huit candidats s’étaient présentés pour les deux sièges du conseil général.

Downers Grove

Le premier mandat du maire, Bob Barnett, devrait affronter le challenger Marshall Schmitt.

Trois sièges au conseil du village sont également à pourvoir en avril. La commissaire Leslie Sadowski-Fugitt espère un second mandat. Les autres candidats au conseil sont Michael J. Davenport, James P. “Jim” Devitt, Tammy A. Sarver, Denise McCann et l’ancien maire Martin T. Tully.

Barnett a été commissaire de village pendant une décennie avant de devenir maire en 2019. Il a remplacé Tully, qui s’est retiré après huit ans en tant que maire parce que le village a des limites de mandat.

“D’abord et avant tout, j’ai l’impression d’avoir plus à donner à ma communauté”, a déclaré Tully.

Il pense que ses connaissances institutionnelles et son expérience antérieure, en particulier en matière de développement économique, seraient utiles à un conseil par ailleurs « très jeune ». Tully, avocat, a également été commissaire de 2001 à 2009.

Naperville

La course à la mairie s’est élargie d’un candidat depuis le premier jour de dépôt la semaine dernière.

Le conseiller municipal Benny White et le commissaire aux alcools de Naperville, Scott Wehrli, ont officialisé leur candidature à la mairie le 21 novembre.

Stephens est le fondateur de Kids Teen Rider, une organisation à but non lucratif qui propose des trajets pour les enfants vers et depuis l’école, le travail et ailleurs. Elle avait déjà brigué un siège au conseil municipal en 2011.

Le maire de Naperville, Steve Chirico, a annoncé en juillet qu’il ne solliciterait pas un troisième mandat.

Douze candidats se présenteront pour quatre sièges disponibles au conseil municipal, mais Patrick Kelly est le seul titulaire. Patty Gustin a été élue au conseil du comté de DuPage et les limites de mandat empêchent Paul Hinterlong de se représenter. Plus tôt ce mois-ci, Theresa Sullivan a annoncé qu’elle ne solliciterait pas un second mandat.

Les autres candidats au conseil municipal sont Meghna Bansal, Nag Jaiswal, Allison Longenbaugh, Rebecca Malotke-Meslin, Josh McBroom, Derek McDaniel, Ashley South, Ashfaq Syed, Jodi Trendler, Madhu Uppal et Nate Wilson.

Aurore

L’échevin en général Sherman Jenkins a demandé sa réélection. Il affrontera John Laesch et Mansa Latham Williams.

L’échevin Emmanuel S. Llamas du quartier 1 est sans opposition dans sa candidature à la réélection.

Olynda M. De Hoyos a postulé pour le siège du quartier 3, tout comme le titulaire Ted Mesiacos.

David Cannon se présente contre le titulaire du quartier 5, Carl Franco.

Le quartier 6 pourrait finir par avoir une primaire, à condition que personne ne soit retiré du scrutin lors d’une contestation de pétition. Le titulaire Michael Saville est défié par Matthew Orr, Matt Harrington, Nicole Mullins et Benjamin Marcum. Les contestations de pétition doivent être déposées avant 17 h le 5 décembre.

Enfin, dans le quartier 8, Alderman Patty Smith sera défié par Gautam Bhatia.

• Susan Sarkauskas, rédactrice du Daily Herald, a contribué à ce rapport

https://www.dailyherald.com/news/20221128/candidate-fields-take-shape-in-downers-grove-naperville-wheaton