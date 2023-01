Les champs de bataille ukrainiens ressemblent à la Première Guerre mondiale, mais avec un nouvel ajout terrifiant

Un parachutiste ukrainien se réfugie dans une tranchée après une attaque au lance-roquettes multiples BM-21 Grad le 5 juillet 2022 à Seversk, en Ukraine. (Laurent van der Stockt/Getty Images)

Le conflit en Ukraine est devenu la première grande guerre impliquant l’utilisation de drones des deux côtés.

Les experts disent que les drones ont rendu l’artillerie encore plus meurtrière et changent le visage de la guerre.

Le débat sur l’importance des drones dans une guerre conventionnelle est maintenant terminé, a déclaré un expert.

Guerre de tranchées, artillerie implacable, gains mesurés en mètres et lourdes pertes des deux côtés. Les champs de bataille d’Ukraine ressemblent à ceux de la Première Guerre mondiale, mais avec une réalité nouvelle et terrifiante – le bourdonnement incessant des drones, annonciateurs de mort et de destruction qui surveillent constamment d’en haut.

La guerre d’Ukraine est essentiellement devenue “la Première Guerre mondiale avec l’ISR du 21e siècle [Intelligence, Surveillance and Reconnaissance]”, a déclaré Mark Cancian, colonel à la retraite du Corps des Marines des États-Unis et conseiller principal au Centre d’études stratégiques et internationales, à Insider.

L’Ukraine et la Russie ont utilisé des drones de toutes formes et tailles pour s’espionner et frapper des cibles à une échelle jamais vue auparavant, et cela change le visage de la guerre. Les drones sont utilisés pour localiser les positions ennemies et diriger le feu, s’écraser et détruire des bâtiments lors d’attaques “kamikazes”, et larguer des bombes sur les chars.

Avec une grande partie des combats qui se déroulent dans des zones rurales avec de grands champs ouverts qui sont souvent dangereux à traverser – un équivalent moderne du “No Man’s Land” rempli d’horreur de la Première Guerre mondiale – les drones se sont révélés être un outil extrêmement utile et mortel. Les deux parties utilisent des drones équipés de caméras ou d’autres capteurs qui offrent un flux en direct qui peut être regardé sur un ordinateur portable ou une tablette numérique pour repérer l’ennemi et coordonner les attaques à distance.

Les drones ont joué un rôle important dans l’ajustement des tirs d’artillerie et la confirmation que les cibles ont été touchées ou détruites. Ils sont un œil dans le ciel sur le champ de bataille en Ukraine qui rend l’artillerie encore plus meurtrière.

“Les systèmes sans pilote ont été utilisés de plus en plus dans les conflits de la dernière décennie, mais la guerre d’Ukraine l’a amenée à un nouveau niveau. Mais ce n’est pas seulement une question de nombre, mais le type de guerre. Jusqu’à l’année dernière, il y avait était un débat actif sur la question de savoir si les drones pouvaient jouer un rôle dans la guerre conventionnelle, au lieu de simplement des missions comme l’Afghanistan », a déclaré à Insider PW Singer, un expert de premier plan sur la guerre moderne et chercheur principal au groupe de réflexion New America à Washington.

“Ce débat est maintenant terminé”, a ajouté Singer.

“L’avenir de la guerre”

Les véhicules aériens sans pilote, communément appelés drones, sont utilisés à divers titres dans la guerre depuis des générations. Certains chercheurs pointent vers l’utilisation par l’Autriche de Des montgolfières sans pilote bombardent Venise en 1849 comme premier exemple.

Les États-Unis ont commencé développement d’avions sans pilote dès la Première Guerre mondiale. Des avions téléguidés ont été utilisés pour la surveillance pendant la guerre froide, et la technologie sans pilote a progressivement progressé au cours du XXe siècle. À la fin des années 1990, les drones Predator étaient utilisés par les États-Unis et l’OTAN pour missions de reconnaissance pendant la guerre du Kosovo.

Mais c’est le début de la guerre contre le terrorisme qui a vu l’utilisation des drones augmenter de façon exponentielle et s’éloigner d’être principalement utilisés pour la reconnaissance. Dans les années qui ont suivi les attentats terroristes du 11 septembre, l’armée américaine et la CIA ont utilisé des drones pour la surveillance et les assassinats ciblés de terroristes présumés dans des endroits comme l’Afghanistan, le Pakistan, la Somalie et le Yémen.

Des drones armés ont également été utilisés dans d’autres conflits, notamment en combats entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Les drones sont devenus de plus en plus attrayants pour les militaires du monde entier à mesure que la technologie a progressé et est devenue moins chère. Ces systèmes peuvent recueillir des renseignements et exécuter des missions qui pourraient autrement mettre en danger la vie d’un pilote et coûter moins cher que la construction d’une force aérienne traditionnelle.

La guerre en Ukraine, cependant, marque la première fois que nous voyons des drones utilisés dans un conflit impliquant des puissances majeures et des armées modernes des deux côtés et utilisés “de manière intensive et sur une longue période de temps”, a déclaré Cancian.

L’Ukraine est devenue à bien des égards un cobaye pour la guerre des drones. Un large éventail de véhicules aériens sans pilote produits partout, des États-Unis à la Chine et de la Turquie à l’Iran, ont été utilisés au combat.

Au début des combats, l’Ukraine a connu le succès en utilisant le drone Bayraktar TB2 de fabrication turque pour faire pleuvoir l’enfer d’en haut sur des actifs russes clés comme des véhicules blindés. Un Bayraktar — d’une portée de 299 km, de la taille d’un petit avion et capable de transporter des bombes à guidage laser — a été impliqué dans l’attentat qui a coulé le Moskva, le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire.

Plus tard dans la guerre, la Russie a commencé à lancer des essaims de drones “kamikazes” Shahed-136 de fabrication iranienne, frappant des cibles à travers l’Ukraine. Le Shahed-136 est une munition vagabonde – conçue pour s’attarder ou flâner avant de localiser une cible et de s’y écraser. Il mesure moins de 3,6 m de long, peut voler à 185 km/h, contient une ogive explosive dans son nez et explose à l’impact. Ces drones à usage unique sont relativement bon marché (20 000 dollars chacun) et ont été utilisés par la Russie pour détruire des infrastructures civiles vitales et rendre la vie encore plus difficile aux Ukrainiens.

Les États-Unis ont également fourni à l’Ukraine des centaines de drones Switchblade, un type de munition vagabonde ou de drone kamikaze, qui peuvent être transportés dans des sacs à dos. Les lames à cran d’arrêt peuvent être utilisées pour frapper l’infanterie, les blindés et l’artillerie.

“Nous assistons à la première utilisation de drones en essaim avec ce qu’on a appelé des drones” kamikazes “, ces Shahed-136 iraniens et tous leurs divers parents – c’est nouveau”, a déclaré Cancian, ajoutant: “Beaucoup de gens ont souligné cela comme l’avenir de la guerre.”

Singer a déclaré que l’utilisation de drones par l’armée russe pour frapper des cibles civiles crée un dangereux précédent pour l’avenir de la guerre.

“C’est un parallèle avec l’utilisation allemande des missiles V-1 vers la fin de la Seconde Guerre mondiale”, a-t-il déclaré. “Une nation qui espère qu’une nouvelle technologie compensera ses pertes sur le champ de bataille, en terrorisant le front intérieur.”

“Ils sont toujours surveillés”

Le drone le plus répandu sur le champ de bataille en Ukraine peut tenir dans votre main. En effet, les analystes militaires ont été particulièrement surpris par la forte dépendance à l’égard des petits drones civils ou commerciaux tels que le DJI Mavic 3 de fabrication chinoise, qui coûte moins de 3 000 dollars en ligne.

Ces drones sont utilisés pour la reconnaissance mais ont également été militarisés, les soldats les équipant d’engins explosifs improvisés ou de grenades.

“L’Ukraine et la Russie les utilisent maintenant par centaines. Chaque petite unité d’infanterie a maintenant un ou plusieurs vols pour eux. Ce n’était pas quelque chose pour lequel les militaires s’entraînaient”, a déclaré Singer à propos de l’utilisation de drones commerciaux bon marché en Ukraine.

Les drones ne sont pas nécessairement l’outil le plus important ou le plus percutant utilisé en Ukraine, mais ils rendent d’autres armes plus précises.

“Si vous vouliez rechercher des positions ennemies dans le passé, vous auriez dû envoyer des unités des forces spéciales … et vous auriez peut-être perdu des troupes”, a déclaré Marina Miron, chercheuse en défense au Kings College de Londres. a déclaré à BBC News début janvier. “Maintenant, tout ce que vous risquez, c’est un drone”, a ajouté Miron.

L’élément de surveillance a été important, les troupes sur la ligne de front en Ukraine signalant que les drones sont “toujours là”, a déclaré Cancian, ajoutant : “Ils sont toujours surveillés”.

“Nous avons des reconnaissances aériennes depuis longtemps, mais l’échelle de celle-ci est nouvelle et aussi la possibilité de connecter cela avec un appui-feu”, a déclaré Cancian. “C’est une chose d’avoir une photo d’une cible et de pouvoir faire quelque chose 24 ou 48 heures plus tard, au lieu de pouvoir faire quelque chose en 10 minutes.”

Les drones ont considérablement raccourci la soi-disant chaîne de destruction, a expliqué Cancian, aidant les troupes à localiser rapidement les cibles et à fournir les coordonnées de l’artillerie. “Kill chain” est une expression ou un concept militaire faisant référence aux étapes d’une attaque, de l’identification d’une cible à son engagement et à l’évaluation des dommages.

La guerre en Ukraine a montré que les drones sont “aussi essentiels” au combat que l’artillerie ou les chars, a déclaré Singer, ajoutant que “les drones ont sans doute été les plus précieux non pas pour lancer leurs propres missiles, mais pour rendre l’artillerie ukrainienne si meurtrière, en identifiant leur les feux.”