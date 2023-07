Les champs agricoles stockent du carbone mais combien ? – NBC Los Angeles

Lorsque Al Schafbuch a réduit le labour de ses champs de l’Iowa il y a des décennies et a ensuite commencé à cultiver des cultures de couverture, il voulait économiser de l’argent sur les engrais et réduire l’érosion. Il a obtenu ces avantages et a également vu son sol changer pour le mieux: une matière sombre, épaisse et richement organique qui, selon lui, ressemble à du «gâteau au chocolat».

Il y a un autre avantage important qui profite à tout le monde : labourer moins le sol et cultiver plus de cultures de couverture peut aider les agriculteurs à stocker plus de carbone qui réchauffe la planète dans les champs. Plus de plantes absorbent plus de dioxyde de carbone et les microbes du sol expirent moins de carbone lorsqu’ils ne sont pas dérangés. Cela peut signifier de l’argent pour les agriculteurs participants sous la forme de compensations carbone – des paiements que les entreprises peuvent effectuer pour soutenir le stockage du carbone dans les exploitations et, en théorie, équilibrer leurs émissions ailleurs.

« Plus vous stockez de carbone de l’atmosphère avec vos cultures, et plus vous cultivez de cultures tout au long de l’année, vous compensez une partie de vos déchets, votre gaspillage d’énergie », a déclaré Shalamar Armstrong, professeur agrégé d’agronomie à l’Université Purdue. « Parce que vous avez stocké du carbone qui aurait été émis (dans) l’atmosphère. »

C’est un domaine qui attire davantage l’attention des législateurs, des chercheurs et des professionnels de l’industrie. Le département américain de l’Agriculture a annoncé cette semaine un investissement de 300 millions de dollars pour surveiller les émissions agricoles, notamment en créant un réseau de recherche pour surveiller le carbone dans le sol. Et les sénateurs américains Tina Smith, D-Minn., Et Todd Young, R-Ind., ont présenté un projet de loi qui, selon Smith, soutiendrait la recherche nécessaire pour «créditer correctement le stockage du carbone dans le sol».

L’annonce de l’USDA et la législation visent toutes deux la difficile question de savoir comment quantifier le carbone stocké dans le sol. C’est un obstacle à surmonter si le marché jeune et en plein essor du carbone du sol doit éviter l’examen minutieux et le scepticisme dirigés contre les marchés des crédits carbone.

« La partie scientifique (des crédits carbone) a vraiment pris du retard, en particulier en ce qui concerne des choses comme la surveillance, la notification et la vérification », a déclaré Cristel Zoebisch, directrice adjointe de la politique à l’organisation climatique Climate 180. « Ce sont d’énormes obstacles non seulement pour la séquestration du carbone dans le sol, mais vraiment toute solution terrestre d’élimination du carbone.

Armstrong a essayé d’aider à résoudre ce problème. Il dirige un laboratoire où les chercheurs étudient comment la gestion agricole affecte la quantité de carbone dans le sol dans différents paysages. Lui et d’autres à Purdue ont étudié des échantillons de sol datant de plus de 40 ans, comparant différents types de labourage et de cultures de couverture pour déterminer leurs effets à long terme sur le stockage du carbone. Cela peut prendre des années de travail sur le terrain, une chimie minutieuse en laboratoire et de nombreux équipements coûteux pour résoudre ce problème.

Il espère que ses calculs précis aideront les agriculteurs à prendre des décisions qui leur permettront de recevoir des incitations valables pour la séquestration du carbone tout en maintenant leurs bénéfices existants.

Mais d’autres universitaires craignent que même si les agriculteurs sont payés pour stocker le carbone du sol, cela ne résoudra pas un problème plus important : que les marchés du carbone ne fonctionnent souvent pas.

Pour que les compensations soient légitimes, elles doivent répondre à quatre critères. Ils doivent stocker du carbone qui serait autrement émis ; ils doivent être vérifiables dans les données ; elles doivent être immédiates (planter un arbre qui peut pousser en 20 ans ne le coupe pas) ; et ils doivent être durables, a déclaré John Sterman, professeur de gestion au Massachusetts Institute of Technology.

Une meilleure quantification du stockage du carbone dans le sol par la recherche pourrait rendre les compensations plus vérifiables, mais cela ne traite pas d’autres facteurs. Par exemple, de nombreux agriculteurs louent la terre qu’ils travaillent et ne peuvent garantir que le carbone stocké sur leur terre restera en place pendant plusieurs décennies si quelqu’un d’autre travaille la terre.

Barbara Haya, directrice du Berkeley Carbon Trading Project à l’Université de Californie à Berkeley, a travaillé sur des recherches qui, selon elle, montrent que les effets des projets de compensation carbone sont généralement surestimés, parfois considérablement.

« Le commerce du carbone est un mécanisme qui a lamentablement échoué au cours des 20 dernières années et dont nous devons vraiment nous éloigner », a déclaré Haya.

Le représentant américain Jared Huffman, D-Californie, a présenté le mois dernier un projet de loi bipartisan pour aider les agriculteurs à améliorer la santé des sols, avec des incitations qui n’impliquent pas nécessairement le marché du carbone. Il a déclaré que les agriculteurs de son district ont également décrit les avantages des pratiques régénératives et que beaucoup seraient intéressés à participer aux marchés du carbone avec des systèmes de comptabilité « robustes ». Mais il a ajouté que ceux qui espèrent une action climatique sérieuse ne devraient pas compter uniquement sur les compensations.

« À mon avis, ce n’est vraiment pas la solution miracle », a déclaré Huffman. « Je pense que les compensations sont intrinsèquement sommaires. »

Certains agriculteurs avancent prudemment.

Brad Wetli, un agriculteur de l’Indiana qui collabore avec Armstrong, a essayé des techniques qui utilisent moins de travail du sol et a planté des cultures de couverture comme le seigle depuis quelques années maintenant. Il est satisfait de l’apparence de ses champs actuels – « On a l’impression de faire quelque chose » pour contribuer à la durabilité, a-t-il dit – mais il pèse toujours ses options avec d’éventuels contrats de crédit carbone, fait le calcul et attend de voir si le prix aura raison, car de nombreux accords de compensation peuvent durer plusieurs années.

« Je vais peut-être faire un champ ou deux à la fois, et au fur et à mesure que j’en apprendrai davantage, j’espère intégrer davantage le carbone ou les crédits carbone dans l’opération », a-t-il déclaré.

Schafbuch, pour sa part, est sceptique à l’égard des crédits carbone, mais aurait été enthousiasmé par l’agriculture régénérative, quels que soient les coûts initiaux. Il a dit qu’il avait été l’un des premiers à adopter face à des voisins qui ont ri et ont suggéré qu’il « finirait par être fauché » – mais il leur a prouvé qu’ils avaient tort.

« Je suis convaincu que si vous le faites correctement, n’importe qui peut le faire », a-t-il déclaré.

