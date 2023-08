Les champions saoudiens d’Al-Ittihad signent Fabinho de Liverpool

Le milieu de terrain brésilien Fabinho a rejoint Al-Ittihad en provenance de Liverpool pour un contrat de trois ans, a annoncé lundi le club saoudien.

Les détails financiers n’ont pas été divulgués, mais les médias britanniques ont rapporté que les champions saoudiens de la Pro League avaient payé 40 millions de livres sterling (51,33 millions de dollars) pour le joueur de 29 ans.

Al-Ittihad a publié une vidéo sur la plate-forme de messagerie X, anciennement connue sous le nom de Twitter, avec le titre « Les tigres sont autorisés à passer » en référence aux médias suggérant que l’accord pourrait être retardé en raison de la race des chiens de Fabinho qui sont interdits d’entrer en Arabie saoudite. Saoudite.

La vidéo montrait le milieu de terrain brésilien tenant un tigre et disant : « Je suis Tiger ».

Bienvenue Fabinho 🐅 pic.twitter.com/JFaG2xdZts — Ittihad Club (@ittihad_en) 31 juillet 2023

« Aujourd’hui, je quitte ma maison. Cela fait cinq ans que je porte ce maillot et toujours avec le plus grand honneur et bonheur possible. J’aime ce club. Merci, les Reds, pour tout ce que nous avons vécu ensemble. Vous ne marcherez jamais seuls », Fabinho écrit sur X.

Fabinho rejoindra le vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema et l’ancien milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kante au club basé à Djeddah.

L’international brésilien a disputé 219 matches avec Liverpool depuis son arrivée en 2018 et a aidé l’équipe à remporter les titres de Premier League, de Ligue des champions, de FA Cup, de Coupe de la Ligue et de Super Coupe de l’UEFA.

Jordan Henderson a également quitté Liverpool la semaine dernière pour rejoindre Al-Ettifaq de Steven Gerrard en Arabie saoudite.

Fabinho n’a pas toujours été un habitué de Liverpool la saison dernière après une perte de forme. Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a remanié son milieu de terrain en signant l’Argentin Alexis Mac Allister et le capitaine hongrois Dominik Szoboszlai, et le club est maintenant à la recherche d’un milieu de terrain pour remplacer Fabinho.

La Saudi Pro League est devenue une destination attrayante pour les joueurs de haut niveau depuis que Cristiano Ronaldo a déménagé à Al-Nassr en janvier dernier dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 220 millions de dollars par an.