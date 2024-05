Les champions par équipe féminine de la WWE, Bianca Belair et Jade Cargill contre Candice LeRae et Indi Hartwell

Les champions par équipe féminine de la WWE, Bianca Belair et Jade Cargill, affronteront Candice LeRae et Indi Hartwell dans le cadre du compte à rebours vers le roi et la reine du ring de la WWE.

Bianca et Jade se sont rapidement imposées comme une force dominante, mais les tactiques néfastes de LeRae et Hartwell en font un tandem extrêmement imprévisible.

Ne manquez pas le compte à rebours pour le roi et la reine de l’anneau de la WWE, diffusé en direct le samedi 25 mai à 11 h HE/8 h HP sur Peacock aux États-Unis et sur WWE Network partout ailleurs.