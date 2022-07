Les champions olympiques Warholm, Ingebrigtsen et Stahl échouent lors d’une journée de surprises

Les espoirs de Karsten Warholm de remporter un troisième titre consécutif aux Championnats du monde ont été anéantis tandis que le Britannique Jake Wightman a abattu le champion olympique en titre du 1 500 m Jakob Ingebrigtsen lors d’une journée de bouleversements mardi. Kristjan Ceh a détrôné le champion olympique et vainqueur 2019 Daniel Stahl lors de la finale du disque et Eleanor Patterson a surpassé Yaroslava Mahuchikh pour remporter l’or au saut en hauteur féminin.

Le champion olympique norvégien Warholm, qui s’est déchiré les ischio-jambiers lors de la rencontre de la Ligue de diamant de Rabat en juin, a lutté dans les derniers mètres du 400 m haies pour terminer septième alors que la Brésilienne Alison dos Santos a remporté l’or en 46,29 secondes. L’Américain Rai Benjamin a remporté l’argent, avec son compatriote Trevor Bassitt remporte le bronze.

Au 1 500 m, Wightman a remporté une médaille d’or surprise en battant le grand favori Ingebrigtsen, son père Geoff l’appelant à la maison en tant qu’annonceur du stade Hayward Field. “C’est mon fils et il est champion du monde”, a déclaré Geoff à la foule de Hayward Field.

Wightman a dépassé le Norvégien dans la ligne droite du dernier tour, franchissant la ligne en 3 minutes 29,23, le temps le plus rapide au monde cette année. Ingebrigtsen a remporté l’argent tandis que le bronze est allé à l’Espagnol Mohamed Katir. Le Slovène Ceh a réalisé la performance de sa vie pour battre Stahl, qui a terminé quatrième, et remporter l’or au disque avec une tentative de 71,13 mètres. Le duo lituanien Mykolas Alekna et Andrius Gudzius ont respectivement remporté l’argent et le bronze.

L’Australienne Patterson a réalisé le meilleur saut de sa vie en éliminant un record d’Océanie de 2,02 mètres au saut en hauteur féminin pour gagner devant la favorite ukrainienne Mahuchikh, l’Italienne Elena Vallortigara remportant le bronze. Plus tôt mardi, le champion en titre Noah Lyles et 18 ans La sensation Erriyon Knighton a organisé une confrontation très attendue lors de la finale du 200 m, tandis que la tentative du vainqueur du 100 m Fred Kerley pour un doublé au sprint s’est terminée lorsqu’il a terminé sixième de sa manche.

Le 200 m féminin a produit un trio de demi-finales incroyablement rapide, qui a vu quatre femmes manquer malgré des temps de course qui se seraient qualifiés pour toutes les finales précédentes. Le lancer du disque féminin et les finales féminines du 3 000 m steeple auront lieu mercredi, comme ainsi que les demi-finales du 400 m masculin et féminin.

