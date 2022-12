Les champions olympiques Chen Yufei et Viktor Axelsen mènent le terrain de badminton étoilé à l’Open d’Inde 2023

Les champions olympiques et champions du monde en titre, dont Chen Yufei de Chine, Akane Yamaguchi du Japon et Viktor Axelsen du Danemark, dirigeront une pléiade de stars lors du tournoi de badminton India Open, qui se tiendra au stade couvert Indira Gandhi du 17 au 22 janvier 2023.

Le tournoi accueillera des spectateurs lors de la prochaine édition après avoir été organisé à huis clos en 2022, a annoncé vendredi la Badminton Association of India (BAI).

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le double médaillé olympique PV Sindhu, le champion en titre du simple masculin Lakshya Sen et l’ancien numéro 1 mondial Kidambi Srikanth, ainsi que le numéro 7 mondial du double masculin composé de Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy, défieront ces stars étrangères pour le titre convoité. a décroché le titre la dernière fois.

Sindhu participera à son premier tournoi après avoir subi une blessure aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en août 2022. Elle a disputé tout le dernier quart du circuit, y compris la finale du World Tour à Bangkok.

Le prestigieux tournoi, qui se déroulera au KD Jadhav Indoor Hall, a été mis à niveau vers la catégorie BWF World Tour Super 750 dans le nouveau cycle de tournois du précédent Super 500 et fait partie du circuit asiatique qui lancera le nouveau saison de badminton international.

“Nous sommes ravis d’avoir de telles réponses et de grands noms qui se battent pour les titres lors de la prochaine édition. Malheureusement, les fans n’ont pas pu regarder les joueurs en direct en raison de la pandémie, mais maintenant ce sera un régal pour eux de venir voir leurs stars préférées en direct. Le statut amélioré de Super 750 rend également cet événement grandiose de toutes les manières possibles et nous attendons avec impatience une méga semaine pleine d’actions de badminton passionnantes”, a déclaré le secrétaire général de la BAI, Sanjay Mishra, cité dans un communiqué vendredi.

Le tournoi a attiré les meilleurs joueurs de 32 pays, dont le Chinois Shi Yuqi, le Japonais Kento Momota, le Danois Anders Antonsen et le Malaisien Lee Zii Jia en simple messieurs et les anciens champions du monde Nozomi Okuhara du Japon, Rathnok Intanon de Thaïlande et le en place et à venir à An Se-Young de Corée du Sud visant à lancer la saison sur une note gagnante.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici