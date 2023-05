Les champions nationaux de basket-ball universitaire font leurs voyages de célébration à la Maison Blanche – Boston News, Weather, Sports

(CNN) — Les champions de basketball masculin et féminin de la NCAA 2023 ont fait leurs voyages de célébration à la Maison Blanche vendredi alors que le président Joe Biden et la première dame, le Dr Jill Biden, ont félicité les deux équipes pour leurs saisons.

Les championnes de basket-ball féminines, les Tigres de la Louisiana State University, ont été les premières à être honorées, alors que les Bidens louaient leurs réalisations et l’exemple qu’elles donnaient.

« Vous n’avez pas seulement joué au basket, vous n’êtes pas seulement entré dans l’histoire, vous nous avez montré – filles et garçons, femmes et hommes – ce que signifie être un champion. Vous nous avez donné de l’espoir et de la joie, un moyen de trouver ce feu en nous-mêmes. Et surtout, la chance de vous voir planer. Merci de nous avoir offert ces cadeaux », a déclaré la première dame.

Le vice-président Kamala Harris a également pris la parole lors de la cérémonie de célébration, félicitant les Tigers pour leur tout premier championnat et les applaudissant pour leur exemple inspirant.

« Tout au long de votre saison record, vous avez montré au monde qui vous êtes. Vous êtes des leaders. Vous êtes des modèles, et bien sûr vous êtes des champions. Tigres, nous savons que grâce à votre courage, votre détermination et votre intelligence, vous avez changé la donne. Lorsque vous entrez sur le terrain, vous inspirez tant de gens à travers notre pays et, comme nous en avons parlé plus tôt, vous inspirez des gens que vous ne rencontrerez peut-être jamais », a déclaré Harris.

Au cours de son allocution, le président Biden a célébré les réalisations record de l’équipe et a appelé le pays à soutenir l’athlétisme féminin.

« Mes amis, nous devons soutenir les sports féminins non seulement pendant les championnats, mais toute l’année et à chaque saison. Se présenter en personne, regarder à la télévision, créer plus de programmes, de sponsors et de bourses d’études, ainsi que des parrainages et des opportunités pour que des millions de femmes et de filles réalisent leurs rêves et sachent qu’elles peuvent littéralement tout faire », a déclaré Biden.

Plus tard dans la journée, les Bidens ont accueilli les champions masculins de basket-ball de la NCAA, les Huskies de l’Université du Connecticut, pour leur propre célébration.

« Cette équipe est la preuve qu’il n’y a pas d’abandon à UConn, tout comme il n’y a pas d’abandon en Amérique – aucun. Il n’y a rien que nous ne puissions faire quand nous croyons que nous pouvons le faire si nous le faisons ensemble. Et c’est exactement ce que vous avez tous fait. Vous vous êtes levé. Et c’est de cela qu’il s’agit dans le sport et dans ce pays : des possibilités », a déclaré Biden.

Le président a également plaisanté à propos d’un tête-à-tête entre la star de LSU, Angel Reese, et son cousin des Huskies, Jordan Hawkins.

« Alors, j’ai installé un ballon de basket sur la pelouse sud. Il y a un court là-bas près des courts de tennis et, Jordan, ton oncle pense qu’il peut aussi t’emmener. Donc, je veux juste que vous sachiez qu’après cela, nous allons tous descendre pour voir ce match en tête-à-tête », a déclaré Biden.

Lors de la célébration du LSU, la première dame et Reese se sont étreints après la présentation du maillot. Il y avait eu du drame publica autour de la visite après que la première dame a suggéré que les adversaires du championnat de LSU, l’Université de l’Iowa Hawkeyes, seraient également invités. Reese a contesté les commentaires, Biden est revenu peu de temps après et a déclaré qu’elle et son équipe ne visiteraient pas la Maison Blanche. Quelques jours plus tard, Reese a dit qu’elle y assisterait.

Au cours de ses remarques célébrant LSU, le président a également accueilli certains des responsables de l’administration et des membres du Congrès présents à l’événement, y compris plusieurs des différents négociateurs de la Maison Blanche et de Capitol Hill qui travaillent sur un accord pour augmenter le plafond de la dette du pays.

Deux de Louisiane – Shalanda Young, directrice du Bureau de la gestion et du budget, et le représentant Garrett Graves, l’un des principaux négociateurs du président de la Chambre Kevin McCarthy – étaient sur place pour célébrer LSU.

Biden a noté la présence de Graves aux côtés d’autres législateurs présents et a chaleureusement salué Young, qui, selon lui, « monte un accord, espérons-le ».

« Elle représente Baton Rouge et Clinton, en Louisiane, et aide maintenant à diriger les discussions budgétaires critiques dans lesquelles nous sommes actuellement », a déclaré Biden. « Mais elle a dit, je quitte les pourparlers pour être ici. »

Graves et Young sont tous deux originaires de la région de Baton Rouge et ont déjà travaillé ensemble. Les parents de Young sont des électeurs de Graves.

La procédure a été retardée de quelques minutes après qu’un joueur sur les contremarches derrière Biden a semblé s’évanouir ou s’évanouir lors de ses remarques. Après quelques minutes, elle a pu se lever et les gens dans la salle ont applaudi. Elle a ensuite été amenée hors de la pièce dans un fauteuil roulant.

« Comme je l’ai dit, ce n’est pas la première fois que cela arrive, pas à elle mais à beaucoup de gens qui se lèvent sur cette scène », a déclaré Biden.

