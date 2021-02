SEATTLE: Le Seattle Storm a signé lundi sept fois All-Star Candice Dupree, offrant aux champions en titre de la WNBA une autre présence vétéran pour la saison à venir.

Dupree a passé 15 saisons dans la WNBA, les trois dernières avec l’Indiana. Elle a commencé sa carrière à Chicago avant de passer sept saisons à jouer à Phoenix. Les termes de son accord avec la tempête n’ont pas été divulgués.

Être 15 ans et avoir l’opportunité de jouer pour un prétendant et de concourir pour un championnat consécutif est génial, a déclaré Dupree dans un communiqué.

Dupree a en moyenne 14,4 points et 6,6 rebonds par match au cours de sa carrière. Elle a été une sélection All-Star trois fois avec Chicago (2006, 2007, 2009), trois fois avec Phoenix (2014, 2015, 2016) et une fois dans l’Indiana (2019). La saison dernière avec Indiana, Dupree a débuté les 22 matchs de saison régulière et a récolté en moyenne 12,5 points et 5,7 rebonds pour la fièvre.

La signature de Duprees est intervenue le jour où le vétéran de Storm, Crystal Langhorne, prend sa retraite après 13 saisons dans la ligue. Langhorne a passé les sept dernières saisons de sa carrière avec Seattle et a remporté deux titres WNBA.

L’équipe a déclaré que Langhorne passera au poste nouvellement créé de directeur de l’engagement communautaire avec l’initiative des franchises Force4Change.

Je crois vraiment en l’initiative Force4Change et je suis prêt à aider à créer un changement significatif, a déclaré Langhorne dans un communiqué. Notre organisation a montré son engagement dans la lutte contre le racisme et je suis honoré de pouvoir continuer ce combat.

