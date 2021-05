Les champions en titre, les Lakers, affrontent des guerriers

Les matchs de jeu de la NBA sont fixés.

Les Lakers de Los Angeles ont eu besoin de l’aide de Denver dimanche pour éviter le match de play-in, mais ne l’ont pas obtenue. Bien que les Lakers aient battu la Nouvelle-Orléans 110-98, les Blazers ont battu les Nuggets 132-116, cimentant les Lakers à la septième place de la Conférence Ouest.

Les Blazers sont restés en dehors du format de jeu de play-in avec la victoire et sont la sixième tête de série. Dallas, Portland et les Lakers ont tous terminé 42-30, mais les Mavericks ont remporté le bris d’égalité parce qu’ils ont remporté la division sud-ouest. Les Blazers possèdent le bris d’égalité face à face sur les Lakers en raison de leur avantage 2-1 en saison régulière.

Désormais, les Lakers affronteront Golden State dans le match de play-in alléchant pour la septième place contre la huitième place, le vainqueur s’emparant de la tête de série n ° 7 et le perdant ayant besoin d’une victoire dans le dernier match de play-in pour se qualifier pour les séries éliminatoires. huitième graine. Il est possible que les champions en titre des Lakers ne participent pas aux séries éliminatoires.

Conçu pour créer de l’enthousiasme, rendre plus de jeux significatifs et réduire le tanking, le format de jeu play-in a ajouté de l’intrigue aux derniers jours de la saison NBA 2020-21.

Les équipes ont essayé d’éviter ou de faire le jeu de play-in.

Les Warriors ont battu Memphis dimanche et ont terminé un match devant les Grizzlies avec une fiche de 39-33. Si Memphis avait gagné, il se serait terminé à la huitième place. Au lieu de cela, les Grizzlies sont neuvièmes et joueront à San Antonio dans un match de play-in.

Washington a battu Charlotte dimanche, remportant la huitième place avec une fiche de 34-38 et affrontera Boston, septième, lors d’un match de barrage de la Conférence de l’Est mardi. Les Pacers ont battu Toronto et obtiendront la neuvième place et un match contre les Hornets, 10e place, dans l’autre match de play-in de l’Est.

Les Wizards ont produit une fin mémorable à leur saison régulière. Ils étaient 17-32 le 6 avril et 13e à l’Est. Les éliminatoires ne semblaient pas probables. Mais Bradley Beal a continué à marquer, Russell Westbrook a accumulé des triples-doubles et les Wizards ont commencé à gagner.

Les Wizards ont terminé la saison 17-6, le deuxième meilleur pourcentage de victoires de la ligue au cours des six dernières semaines de la saison régulière.

Fonctionnement du format de jeu play-in

Les équipes des septième et huitième places s’affrontent et le vainqueur remporte la 7e place. Le perdant de ce match joue le vainqueur du match 9-10. Le gagnant de ce match devient la tête de série n ° 8. Pour donner un avantage aux équipes qui ont eu un meilleur bilan en saison régulière, les équipes 7-8 doivent gagner un seul match de play-in pour avancer et les équipes 9-10 doivent gagner deux matchs.

Quand commence le play-in NBA?

Les matchs de play-in ont lieu du mardi au vendredi avec les éliminatoires des 16 équipes, les meilleures des 7, débutant samedi.

Voici le calendrier des parties de jeu (toutes les heures de l’Est):

Mardi

Conférence Est

Charlotte à la dixième place vs Indiana à la neuvième place, 18h30, TNT

Huitième place Washington vs septième place Boston, 21h, TNT

Mercredi

Conférence occidentale

San Antonio à la dixième place contre Memphis à la neuvième place, 19h30, ESPN

Golden State vs Los Angeles Lakers, 8e place, 22 h 00, ESPN

jeudi

Conférence Est

Neuvième-10e vainqueur vs perdant 7-8, 20h, TNT

Vendredi

Conférence occidentale

Neuvième-10e vainqueur vs perdant 7-8, heure de début à déterminer, ESPN