Après un volatile Ligue des champions phase de groupes, une collection familière de géants du football européens est au tirage au sort pour les huitièmes de finale en Suisse lundi, même si un titan domine tous les autres.

Sur les 16 équipes qui entreront dans les deux pots au siège de l’UEFA à Nyon pour le tirage au sort à 11h00 GMT, quatre sont allemandes et quatre sont espagnoles.

Il y a trois clubs chacun d’Italie et d’Angleterre avec le double vainqueur Porto et le finaliste perdant de la saison dernière, le Paris Saint-Germain, qui composent la liste.

Le Bayern Munich, champion en titre, fait partie des huit têtes de série avec le Borussia Dortmund, la Juventus, Chelsea, Liverpool, Manchester City, le PSG et le Real Madrid.

LIRE AUSSI | Après l’épisode de l’UEFA Champions League, le racisme dans le football n’est pas un problème noir et blanc en Europe centrale

L’autre pot contiendra Porto, Atalanta, Lazio, Séville, Barcelone, Atletico Madrid, RB Leipzig et Borussia Moenchengladbach.

Pourtant, alors que les 16 derniers ont un aspect familier, beaucoup de joueurs n’en ont pas.

Cela a été une saison de jeunesse en Ligue des champions, parfois par choix, souvent par nécessité.

Le Bayern a remporté le titre l’année dernière en remportant les 11 matchs.

Ils ont remporté leurs quatre premiers matchs de groupe cette saison avant de franchir la barrière de sécurité qu’est l’Atletico Madrid et de faire match nul 1-1.

Cela a laissé les deux clubs à égalité pour la plupart des victoires consécutives dans une seule compétition européenne. L’Atletico a remporté 15 victoires consécutives en Ligue Europa de 2011 à l’automne 2012.

Alors que le Bayern, comme Chelsea et Manchester City, a atteint la première place de leurs groupes, d’autres clubs ont eu des manèges plus cahoteux.

« Je ne pense pas que nous puissions sur-analyser la phase de groupes », a déclaré l’entraîneur de Chelsea Frank Lampard après avoir aligné une équipe jeune et dessiné le dernier match de groupe à domicile contre Krasnodar.

Lorsque les équipes analyseront leurs adversaires après le tirage au sort, elles auront beaucoup à réfléchir.

À quel Liverpool vont-ils faire face? Est-ce que ce sera l’équipe qui a remporté la plus grande victoire à l’extérieur d’un club anglais contre un adversaire italien lors de sa victoire 5-0 à Atalanta ou celle qui a subi sa plus grande défaite à domicile sous Jurgen Klopp quand elle est tombée 2-0 face aux mêmes adversaires dans le Prochain match?

Barcelone ressemblait à une force européenne en remportant ses cinq premiers matchs, dont une victoire impressionnante à Turin, avant de s’effondrer, pas pour la première fois cette saison, lors du dernier match, perdant 3-0 à domicile contre la Juventus avec 35 ans. -old Cristiano Ronaldo marquant deux fois.

Plusieurs autres clubs ont du mal à trouver une identité pour correspondre au Bayern.

– « Sans âme, on ne peut pas gagner » – « Notre objectif, doit être de trouver au plus vite une identité précise, une âme très spécifique, car sans âme on ne peut pas gagner, même au baby-foot », a déclaré 42 ans – l’ancien gardien de la Juventus Gianluigi Buffon.

Une saison qui a commencé tard et qui se termine tôt fait partie du problème.

Pour certains clubs, les blessures s’accumulent.

Liverpool, dépourvu de plusieurs étoiles et confronté à un calendrier chargé en Premier League, a aligné sa plus jeune formation en Ligue des champions en faisant match nul 1-1 à Midtjylland lors de leur dernier match.

« Le line-up était le résultat d’une réflexion sur notre situation », a déclaré Klopp.

Après la défaite de Barcelone face à la Juventus, le manager local Ronald Koeman a blâmé les blessures.

« Nous avons de bons joueurs », a-t-il déclaré. « Si nous les avons à nouveau, nous pouvons concourir. »

Pourtant, les blessures n’expliquent pas entièrement le look jeune de la Ligue des champions alors que la tendance récente à la chute des records d’âge s’est accélérée.

Barcelone est devenue la première équipe avec deux buteurs de moins de 18 ans lors d’un match de Ligue des champions lorsque Ansu Fati et Pedri ont frappé contre Ferencvaros. Fati s’est depuis blessé au genou et est absent au moins jusqu’en mars.

Dortmund surfe sur une vague de jeunesse par choix.

Youssoufa Moukoko est devenu le plus jeune joueur à apparaître dans la compétition à 16 ans et 18 jours. A 17 ans, 113 jours, Jude Bellingham, est devenu le plus jeune joueur anglais à débuter.

Les rounds à élimination directe peuvent offrir une formation familière, mais ils promettent également une distribution de jeunes joueurs.