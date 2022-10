Les champions en titre Dabang Delhi nomment Naveen Kumar Goyat comme leur capitaine

Les champions en titre de la Pro Kabaddi League, Dabang Delhi, ont annoncé mardi que le “Teen Prodigy” Naveen Kumar Goyat était le capitaine de l’équipe pour la saison 9 du tournoi.

Naveen Kumar Goyat est l’un des joueurs les plus reconnus et les plus célèbres de Kabaddi. Il a prouvé qu’il était un bon capitaine à travers ses raids époustouflants, ses moments décisifs et surtout sa forte mentalité pour guider l’équipe vers les championnats.

Cette année, lors des enchères PKL, Dabang Delhi a renforcé son équipe pour la prochaine saison 9 de la ligue en recrutant un mélange de talents jeunes et expérimentés, dont Ravi Kumar, Sandeep Kumar Dhull, Vishal Lather, Md. Liton Ali, Reza Katoulinezhad , Amit Hooda, Anil Kumar et bien d’autres. L’équipe a également retenu le duo de raids étoiles Naveen Kumar Goyat et Vijay Malik qui ont affiché le meilleur de leurs performances de la saison précédente.

Ajoutant plus de force à l’unité de raid, Naveen Kumar Goyat AKA ‘Naveen Express’, le joueur avec l’un des plus grands nombres de super raids au cours des dernières saisons. Il a gagné plus de 200 points de raid en seulement 17 matchs qu’il a disputés.

Naveen fait partie des 4 meilleurs joueurs avec le plus grand nombre de Super 10 au cours de la dernière saison. Grâce aux efforts collectifs de l’équipe, DDKC a pu remporter le championnat PKL la saison dernière et prévoit de garder la coupe avec eux pour cette saison également.

Commentant l’annonce de la nouvelle équipe et du capitaine, Krishan Kumar Hooda, entraîneur en chef de Dabang Delhi, a déclaré: «Nous sommes très heureux d’entrer dans la saison 9 de PKL en tant que champions en titre. Cela a beaucoup motivé nos joueurs et les a remplis d’enthousiasme pour conserver le championnat cette année également. Je me sens très chanceux d’avoir cette équipe de jeunes joueurs et le franchisé qui nous fournit tout pour improviser notre entraînement qui a débuté il y a un mois à Panchkula.

“Notre stratégie dans les enchères a bien fonctionné lorsqu’il s’agit de retenir nos joueurs et d’y ajouter de nombreux jeunes talents. Notre équipe a été l’une des équipes les plus régulières des deux ou trois dernières saisons du tournoi et nous sommes convaincus qu’avec cette nouvelle équipe solide, nous conserverons notre titre et ramènerons la coupe du championnat à nos fans.

