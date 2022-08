Les champions de Premier League, Man City, dévoilent un nouveau troisième kit sur Roblox dans le Metaverse

Manchester City a organisé son tout premier lancement de kit dans le Metaverse avec le grand dévoilement de son nouveau troisième maillot alternatif pour la saison 2022-23 de Premier League sur la plateforme de jeu Roblox.

Faisant suite aux rayures diagonales rouges et noires accrocheuses de leur maillot extérieur, le troisième kit des champions d’Angleterre en titre est d’une couleur jaune fluo sinistre avec des bandes sombres floues sur le torse.

Les couleurs sont officiellement qualifiées de “Fizzy Light” et “Parisian Night” par les fabricants Puma, qui affirment également que le motif à rayures s’inspire de l’abeille ouvrière de Manchester, célèbre symbole du passé industriel de la ville.

L’effet de peinture en aérosol utilisé pour créer les bandes se veut également un clin d’œil au street art que l’on retrouve sur les murs de la ville et aux graffeurs qui les créent.

Des stars de la ville, dont Laura Coombs, Kalvin Phillips et Ruben Dias, ont modelé le maillot, tout à fait dans le monde réel.

Puma

Le club a innové en dévoilant leur nouvelle bande haute visibilité sur Roblox – qui, pour les non-initiés, est une plateforme de jeu en ligne qui permet aux joueurs de créer et de partager leurs propres jeux.

L’événement spécial Metaverse a vu le hall Roblox relooké aux couleurs de la ville afin de ressembler vaguement au stade Etihad et a donné aux joueurs la possibilité d’explorer et d’interagir avec les nouveaux kits troisième et domicile.

En plus du lancement du cyber kit sophistiqué, les joueurs soutenant City ont également la possibilité de concourir et de gagner des prix dans le cadre d’un événement Football Rush créé par Puma, y ​​compris des versions numériques des nouveaux kits sous la forme de skins Roblox personnalisés.

Puma organisera également un tournoi Football Rush sur YouTube qui verra deux équipes de cinq joueurs Roblox s’affronter pour gagner leur part de 10 000 $ en prix, qui peuvent être utilisés dans Roblox.

Mes excuses à tous ceux qui sont nés au 20e ou au début du 21e siècle et qui n’ont donc rien compris à cela.