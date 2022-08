Les champions de Milan prennent un départ victorieux, Dumfries vole la vedette à l’Inter

Milan (AFP) – L’AC Milan a pris un départ victorieux dans sa défense du titre italien avec une victoire âprement disputée 4-2 contre l’Udinese samedi alors que la frappe dans les arrêts de jeu de Denzel Dumfries a valu à l’Inter Milan une victoire tardive à Lecce.

Les champions de Milan ont rebondi après avoir pris du retard avec moins de deux minutes au compteur pour remporter les trois points grâce à deux buts d’Ante Rebic, un penalty de Theo Hernando et une frappe de Brahim Diaz.

La marge de défaite a été dure pour l’Udinese qui s’est bien acquitté devant une foule bruyante à San Siro.

Cependant, trois points et quatre buts étaient le moyen idéal pour Milan de lancer ce qui devrait être une lutte serrée pour le titre en Italie, sans favori clair avant le début de la campagne.

“Nous pouvons faire mieux, il y avait beaucoup de points positifs mais et d’autres choses sur lesquelles nous pouvons nous améliorer mais c’est normal pour cette période de la saison”, a déclaré Pioli à DAZN.

Les fans d’un San Siro bondé ont hurlé “nous sommes les champions” lorsque l’équipe est sortie par une douce soirée d’été à Milan, mais ils ont rapidement été assommés par le silence lorsque Rodrigo Becao a rencontré le corner de Gerard Deulofeu avec une tête qui a dépassé Mike Maignan.

Milan a répondu et était en tête avec moins d’un quart d’heure après un long contrôle VAR sur un affrontement entre Davide Calabria et Brandon Soppy de l’Udinese a conduit Hernandez à écraser son coup de pied à la 12e minute. Rebic a ramené à la maison le deuxième des hôtes trois minutes plus tard.

L’Udinese était livide face à la décision d’accorder le penalty de Milan, qualifié de “sans aucune logique” par le directeur technique du club Pierpaolo Marino.

Une première mi-temps extrêmement divertissante s’est terminée avec les fans de Milan se demandant à nouveau ce qui se passait grâce à Adam Masina, dont la tête plongeante à la quatrième minute du temps additionnel a égalisé les scores de manière spectaculaire.

Masina a ensuite calmé les nerfs de l’équipe locale lorsqu’il a remis un tap-in à Diaz pour remettre Milan devant, faisant involontairement signe de la tête à la croix de Hernandez sur le chemin de l’Espagnol.

Diaz était à nouveau au cœur des choses à la 68e minute, faisant pression sur Roberto Pereyra dans la zone de l’Udinese avant de couper le ballon et d’annuler une passe basse que Rebic s’est étirée pour pousser dans le quatrième qui a scellé la victoire.

– Dumfries vole la vedette –

Dumfries a fait la une des journaux lors du retour de Romelu Lukaku en Serie A avec une frappe à la 94e minute, alors que l’Inter semblait avoir perdu des points sur Lecce, nouvellement promu.

Lukaku a hoché la tête à bout portant avec seulement 81 secondes pour donner à l’Inter la tête au Stadio Via del Mare, un signe inquiétant pour Lecce car il avait marqué contre le côté sud lors de ses débuts en haut vol italien en 2019, un 4-0 battant pour l’Inter à San Siro.

Cependant, l’équipe de Marco Baroni, poussée par un soutien passionné à domicile, a refusé de se laisser intimider par ses adversaires les plus illustres et a égalisé moins de deux minutes après la mi-temps grâce à Assan Ceesay, qui a glissé dans une finition de précision après avoir été soigneusement passé par Federico Di. Francesco.

Kristijan Bistrovic et Lameck Banda ont tous deux piqué les doigts de Samir Handanovic dans le but de l’Inter, mais l’équipe à l’extérieur avait des chances de gagner en appuyant dans les dernières étapes.

Dumfries a quitté le poteau et Lukaku a été refusé par le gardien volant Wladimiro Falcone juste avant que l’ailier néerlandais ne se retrouve dans le vainqueur, ce qui était dur pour les hôtes fougueux.

Le Monza de Silvio Berlusconi a été confronté à la réalité lors de son tout premier match de Serie A, battu à domicile 2-1 par le Torino.

Aleksei Miranchuk a ouvert le score à deux minutes de la pause pour ses débuts à Turin, finissant habilement le ballon en profondeur d’Antonio Sanabria après une passe rapide.

Sanabria a doublé l’avance des visiteurs avec un coup de ciseaux acrobatique au milieu de la seconde période, à la grande déception de Berlusconi qui était dans les tribunes du Stadio Brianteo.

L’Atalanta a remporté l’autre match de samedi, 2-0 à la Sampdoria grâce à des buts de Rafael Toloi et Ademola Lookman.