Les champions de l’Open de France Ashleigh Barty et Iga Swiatek organisent le choc de Madrid

Les deux dernières championnes de France Open se rencontreront à l’Open de Madrid après qu’Ashleigh Barty et Iga Swiatek se soient toutes deux qualifiées pour le troisième tour samedi.

Le numéro un mondial Barty a survécu à une peur pour battre Tamara Zidansek en trois sets avant que la Polonaise Swiatek ne coupe Laura Siegemund 6-3, 6-3 pour organiser un affrontement intrigant lundi à la Caja Magica.

Malgré sa victoire en deux sets, la 14e tête de série Polonais avait besoin de 11 balles de match pour remporter la victoire dans le match final.

Barty a remporté son premier et à ce jour unique titre en simple du Grand Chelem à Roland Garros en 2019 avant que Swiatek ne crée une surprise encore plus grande l’année dernière à Paris, après avoir éliminé la championne 2018 Simona Halep.

« C’est vraiment excitant », a déclaré Barty. « Un match que j’attends avec impatience. Je l’ai frappée une fois à Melbourne il y a quelques mois.

«Elle a un match vraiment impressionnant. Elle bouge très bien sur terre battue, peut glisser des deux jambes, contrôle très bien son corps sur terre battue.

«C’est un défi que nous abordons avec une table rase, un peu d’une période d’essais de comprendre les uns les autres et comment nos jeux correspondent.»

Barty et Swiatek seront parmi les favoris de l’Open de France qui débutera dans un mois, les deux joueurs bénéficiant d’excellents runs récents sur terre battue.

La victoire de Barty sur Zidansek lui a valu 13 matches invaincus sur terre battue rouge tandis que Swiatek est désormais invaincu à neuf reprises en surface.

Swiatek, 19 ans, a déclaré qu’elle admirait la courageuse décision de Barty de retirer deux ans du tennis à l’adolescence.

« Je la respecte vraiment », a déclaré Swiatek. « Fondamentalement, je pense que c’est un bon exemple de gestion des attentes, juste d’avoir une sorte de distance par rapport au match.

«J’ai également du mal à le trouver. Je veux en quelque sorte gagner chaque match, je veux gagner tout de suite. Parfois, je ne me donne pas le temps. Elle a fait ça. «

Barty a été brièvement secouée par Zidansek alors qu’elle n’a rassemblé qu’un seul match dans le deuxième set, mais l’Australienne a retrouvé son équilibre dans le décideur pour passer 6-4, 1-6, 6-3 en un peu moins de deux heures.

La tête de série numéro un tente de remporter son quatrième titre WTA cette année à Madrid, après avoir déjà réussi à Stuttgart, Miami et à la Yarra Valley Classic à Melbourne.

Peu de gens se seraient attendus à ce que Zidansek, classée 80e au monde, pousse Barty près de lui, mais la Slovène a tenu bon du fond du terrain et a eu la variété de faire deviner son adversaire.

Barty a remporté le premier set, malgré une pression sur le service à 2-3, lorsqu’une superbe récupération a empêché une tentative précoce de Zidansek de rompre le service.

Zidansek a été plus agressif dans la deuxième et a cassé deux fois, la deuxième fois pour 5-1 avec un revers cinglant sur la ligne.

Mais elle a été prise froid dans le troisième, alors que Barty prenait une avance de 3-0 avant de servir à 5-3 lorsqu’un coup droit du Zidansek a frappé la bande.

« Je ne pense pas qu’il y avait beaucoup de choses là-dedans », a déclaré Barty.

Le passage de Swiatek était plus simple bien que Siegemund ait opposé une résistance tardive et que le numéro 17 mondial ait eu besoin de 11 balles de match dans un match final gigantesque pour confirmer la victoire en une heure et 40 minutes.

« J’ai appris qu’il fallait être patient », a déclaré Swiatek. « Laura est une grande combattante. »

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici