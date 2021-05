Les champions de la MLS Columbus abandonneront le nom de «  Crew  »

Columbus Crew SC de la Major League Soccer dévoilera une nouvelle image de marque qui verra les champions en titre de la Coupe MLS abandonner leur surnom de « Crew », ont déclaré des sources à Jeff Carlisle d’ESPN.

Plusieurs rapports ont émergé vendredi soir selon lesquels le club ira simplement sous le nom de Columbus SC. L’équipe informera le personnel de la décision lundi et une annonce publique suivra dès mardi, selon Carlisle.

Le changement de nom inclura également un changement du logo du club, mais gardera les couleurs de l’équipe en noir et or.

Dans une déclaration dimanche, le club a déclaré: « Récemment, des images ont fait surface représentant un nouveau logo pour Columbus Crew SC. The Crew et le Black and Gold restent au cœur de nos préoccupations, et nous continuons à embrasser et à respecter notre héritage tout en modernisant nos marques. au fur et à mesure que notre club et la ville de Columbus évoluent. Nous sommes impatients de les révéler dans leur intégralité dans un proche avenir. «

En 2017, l’ancien propriétaire du club Anthony Precourt a déclaré son intention de déplacer l’équipe à Austin, au Texas, ce qui a stimulé le mouvement «Save the Crew». Precourt a négocié avec la ligue pour vendre l’équipe en 2018 à un groupe qui comprend les propriétaires de Cleveland Brown Dee et Jimmy Haslam. La MLS a ensuite attribué à Precourt une équipe d’expansion qui est devenue Austin FC.

En plus du changement de nom attendu, l’équipe devrait emménager dans un nouveau stade de 314 millions de dollars au centre-ville de Columbus.