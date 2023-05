Les champions de Barcelone accueillent la Real Sociedad et Arsenal se rendent à Nottingham

Angleterre

La course au titre de Premier League pourrait être décidée si Nottingham Forest battait Arsenal, mais le manager des Gunners Mikel Arteta refuse d’abandonner l’espoir d’attraper Manchester City. « Nous sommes toujours là », dit-il. « A deux matchs de la fin, nous pouvons encore être champions contre probablement la meilleure équipe de l’histoire de la Premier League. »

En réalité, le meilleur espoir d’Arsenal est de prolonger la course, avec City à une victoire d’être sacré champion. Forest pourrait faire un pas de géant vers la survie de l’élite avec une victoire qui l’éloignerait de six points de la zone de relégation.

Everton est un point au-dessus de la zone de largage et se rend à Wolverhampton. Dans la bataille pour la qualification en Ligue des champions, Manchester United, quatrième, se rend à Bournemouth et Liverpool, cinquième, accueille Aston Villa.

Allemagne

Le Bayern Munich peut faire un grand pas vers la conservation du titre de Bundesliga avec une victoire sur Leipzig, troisième. Le Bayern mène le Borussia Dortmund d’un point avec deux matchs à jouer, et son avantage de différence de buts signifie qu’une victoire sur Leipzig obligera effectivement Dortmund à gagner contre Augsbourg dimanche pour rester dans la course au titre.

Ailleurs, l’Union Berlin vise la qualification pour la Ligue des champions pour la première fois lors de sa visite à Hoffenheim, et seule une victoire maintiendra en vie les minces espoirs du dernier Hertha Berlin d’éviter la relégation contre Bochum.

Le candidat à la relégation Schalke accueille l’Eintracht Francfort et le meilleur buteur de la ligue Niclas Füllkrug pourrait revenir de blessure alors que son équipe du Werder Brême affronte Cologne.

Espagne

Barcelone recevra le trophée pour son titre de champion récemment remporté lorsqu’il accueillera la Real Sociedad au Camp Nou. Barcelone a décroché son premier titre majeur depuis la sortie de Lionel Messi le week-end dernier avec une victoire à l’Espanyol.

La Sociedad est à la quatrième place et tente de conclure la finale de la Ligue des champions. Gavi Páez de Barcelone est suspendu tandis que Pedri González et Ronald Araújo sont blessés.

Villarreal, cinquième, est à cinq points de la Sociedad avant de se rendre à Gérone. Gérone a grimpé à la septième place après une seule défaite lors de ses neuf derniers matchs.

Almeria et Getafe cherchent tous deux à gagner pour éviter la relégation. Almeria accueille Majorque, tandis que Getafe accueille Elche déjà rétrogradé.

L’Athletic Bilbao, huitième, affronte également le Celta Vigo alors qu’il tente de dépasser Gérone pour la place de la Conference League.

Italie

Après avoir été éliminé de la Ligue des champions, l’AC Milan doit se remettre sur les rails contre la Sampdoria déjà reléguée pour tenter de se qualifier pour la compétition de la saison prochaine.

Milan a perdu à l’Inter Milan 1-0 mardi en demi-finale de la Ligue des champions. Milan n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matches toutes compétitions confondues, ce qui a laissé les Rossoneri quatre points sous la quatrième place de la Lazio et la dernière place de qualification pour la Ligue des champions.

L’Atalanta est trois points plus loin et accueille Hellas Verona, menacé de relégation. Un point verrait Vérone sortir des trois derniers.

La situation est plus sombre pour Cremonese, qui est à six points de la sécurité et accueille Bologne.

France

Marseille peut dépasser Lens pour la deuxième place du championnat s’il peut gagner à Lille. Dans le seul autre match, Nantes peut sortir de la zone de largage avec une victoire à domicile sur Montpellier.

