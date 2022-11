Les champions de badminton de Roland-Garros Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy deviennent des polyvalents

Chirag Shetty et Saisatwik Ranki Reddy ont sauvé la rougeur de l’équipe indienne qui a participé au circuit européen de la tournée mondiale BWF la semaine dernière lorsque le duo dynamique a remporté le titre du double masculin à Roland-Garros. Aucun autre joueur indien n’a atteint les demi-finales du Danois ou de l’Open de France et l’équipe serait revenue avec des performances pas si agréables.

Chirag et Saisatwik étaient dans une forme dévastatrice à Roland-Garros. Une semaine plus tôt à l’open du Danemark, ils avaient perdu en quart de finale face à leur ennemi juré Aaron et Soh Wooi Yik 16-21/19-21 pour la énième fois. En fait aujourd’hui, parmi les 10 meilleures paires, cette paire malaisienne est la seule que les Indiens n’ont pas vaincue.

Ils sont donc venus à Paris affamés du titre. Et le travail acharné qu’ils ont accompli sous la direction de l’entraîneur Mathias Boe était clairement évident, car Chirag et Saisatwik semblaient plus maigres et même plus méchants sur le terrain.

Surtout Saisatwik qui n’a plus un pouce de graisse dans son corps se déplaçait sur le terrain comme sur des roulements à billes.

À Roland-Garros, ils ont commencé leur campagne par une victoire 19-21/21-9/21-13 sur les frères Popov de France. Le tour suivant a vu une paire malaisienne mise en déroute 21-16/21-14. Maintenant, un test décisif les attendait sous la forme de la paire de têtes de série japonaise, Hoki et Kobayashi. Les Indiens ont gagné 23-21/21-18.

Ce fut une superbe performance contre une paire très expérimentée et agressive et c’est là que l’on a pu voir que la couverture du terrain était meilleure, tout comme l’agression contrôlée par les Indiens.

Ce qui était vraiment surprenant et étonnant, c’est que Saisatwik jouait davantage au filet, normalement le domaine de Chirag. Et Chirag écrasait joyeusement les scorchers de la ligne de base. Cela a clairement montré la main astucieuse de Mathias Boe car il faisait clairement des deux joueurs des joueurs polyvalents, pour pouvoir jouer n’importe quel rôle requis sur le terrain.

En demi-finale, les Coréens Choi Sol Guh et Kim Won Ho ont embrassé la poussière aux pieds déterminés de Chirag et Saisatwik 21-18/21-14.

Le duo a porté cette humeur destructrice jusqu’en finale contre la paire chinoise du Taipei Lu Chiang Yao et Yang Po Han. Les deux se rencontraient pour la première fois.

Courant vers une avance de 7-2 et 9-4, la mi-temps les a vus mener 11-5 lors du premier match. La tactique de la paire de Chinese Taipei était claire, ils voulaient pousser Chirag vers la ligne de fond où ils pensaient qu’il ne serait pas efficace. Mais c’était un nouveau Chirag qui savourait clairement son rôle depuis la ligne de base et martelait avec joie.

Et étonnant était aussi le fait que Saisatwik prouvait qu’il était tout aussi habile au filet. Les Indiens ont gagné 21-13 surclassant les adversaires.

Dans le deuxième match, le duo indien a de nouveau pris une avance de 11-5 avec confort. Mais de là est venu un effort déterminé de Lu et Po Han car avec des poussées corporelles vraiment féroces et rapides et des coups parallèles, ils ont égalé les Indiens en égalisant à plusieurs reprises.

Ici, le court Yang Po Han a été vraiment efficace et a joué le rôle essentiel de voir son équipe mener 19-17.

Bien sûr, ils ont été aidés par Chirag qui a fait quelques erreurs alors qu’il jouait à la hâte. Et Saisatwik a été blâmé pour avoir servi au-dessus de la taille. Mais c’était tout alors qu’ils ont stabilisé leur jeu et une rafale de smashs les a ramenés à la maison 21-19. Le mantra de Boe, attaque, attaque et attaque était vraiment mis en avant.

C’est le deuxième titre majeur pour Chirag et Saisatwik. Ils ont remporté l’Open de Thaïlande l’année dernière. French Open avait été un bon terrain de chasse pour les Indiens, au fil des ans.

Vimal Kumar a remporté le simple ici en 1983/84 tandis que Partho Ganguli/Vikram Singh a remporté le double en 1983. Siddharth Jain a gagné en 2000 et Abhinn Shyam Gupta a remporté le titre en 2001.

Mathias Boe, qui est un homme sérieux qui ne cède pas à l’excitation ou ne sourit pas beaucoup, était vraiment content de ses pupilles. « Ils devraient vraiment être fiers de ce qu’ils ont accompli cette semaine. Ce n’était pas facile. Ils ont patiemment construit l’attaque et ont montré beaucoup de contrôle. Ce n’était pas seulement en attaque qu’ils étaient excellents, mais le contrôle général était bon.

« Je pense que cela a été une très bonne année pour eux. S’ils continuent de cette façon, il n’y a aucune raison pour que l’Inde ne puisse pas avoir le premier rang mondial. Je suis sûr que beaucoup de nouveaux enfants en Inde commenceront à jouer en double.

Et l’entraîneur toujours vigilant et axé sur la performance prépare et planifie déjà ses prochains mouvements.

“Il y a toujours moyen de s’améliorer. J’ai vu des domaines où plus de travail est nécessaire. Nous frapperons les courts dès notre retour en Inde », a déclaré l’entraîneur.

L’ancien entraîneur en chef Vimal Kumar a déclaré: «C’est sans aucun doute une performance des plus mémorables. Cela montre que nous sommes également sur la bonne voie en double messieurs. Notre système de formation est robuste. Mathias Boe fait un excellent travail. Son contrat est sur le point d’être renouvelé et j’espère que BAI le conservera quoi qu’il arrive. Il est un grand atout. En demi-finale et en finale, Chirag et Saisatwik étaient vraiment chauds et grésillants. Leur défense et leur attaque sont sans faille. Certaines choses tactiques qu’ils apprendront avec l’expérience.

“C’est agréable de voir les doubles prendre la première place. Mais cela a sans aucun doute été un grand jour pour le badminton indien », a-t-il poursuivi.

« Cette année a été extraordinaire pour ces deux-là. L’or CWG, le bronze du championnat du monde d’or de la coupe Thomas et maintenant ce titre. Ils viseront les finales de la tournée mondiale cette année.

Vimal a également déclaré que ces deux-là pourraient bien être les favoris du All-England en mars prochain.

Le reste des joueurs aurait pu faire mieux. Lakshya Sen après une opération au nez a tout de même fait une incursion décente au Danemark où il a battu l’Indonésien Anthony Ginting au premier tour 21-16/21-12.

Il a ensuite battu son coéquipier Prannoy 21-9/21-18, qui avait battu le dangereux chinois Zhao Jin Peng au tour précédent.

Kidambi Shrikanth a battu NG long Angus 17-21/21-12/21-14 mais a perdu contre Loh Kean Yew 13-21/15-21.

Aux Internationaux de France, Kidambi a battu Lakshya Sen 21-18/21-18 mais a perdu contre Rasmus Gemke 19-21/21-12/21-19.

En simple dames, Saina Nehwal était la seule entrée de l’Inde dans les deux tournois. À l’Open du Danemark, elle a perdu le premier tour face à Yvonne Li qui l’a emporté 13-21/21-17/21-19. A Paris, Saina a perdu contre Zheng Yi de Chine qui a gagné

21-17/19-21/21-11.

Mais une mention spéciale est à faire au jeune couple Teressa Jolly/Gayatri Gopichand. En France, ils ont perdu un match très serré face à une paire beaucoup plus expérimentée de la Thaïlande Kititharakul et Rawinda, les sixièmes têtes de série, 21-23/20-22 au premier tour dans un match de touch-and-go.

Au Danemark, ils ont rejoué la même paire et perdu 21-23/13-21. La paire indienne est tactiquement forte et joue le style typique des doubles. Mais, ils doivent mettre plus de muscle, ce qui pourrait bien être la réponse à de nombreuses questions s’ils veulent suivre les traces des décorés Jwala Gutta et Ashwini Ponnapa.

