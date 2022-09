Les champions consécutifs de la Liga MX Atlas se séparent de l’entraîneur Diego Cocca

Diego Cocca quitte Atlas après avoir remporté un titre tant attendu en Liga MX. Sergio Mejía/Getty Images

Après avoir remporté deux titres consécutifs en Liga MX, dont leur premier championnat depuis 1951, Atlas a annoncé vendredi qu’il se séparerait de son manager Diego Cocca.

La nouvelle est arrivée quelques jours seulement après qu’Atlas n’a pas réussi à se qualifier pour les éliminatoires d’Apertura 2022 de cette saison. Cocca partira après avoir pris en charge le dernier match d’Atlas de l’Apertura, à domicile contre Necaxa samedi.

Malgré l’obtention de trophées sans précédent lors des saisons Apertura 2021 et Clausura 2022, un début 2W-4D-10L pour le tournoi en cours et une place en dehors des séries éliminatoires se sont avérés suffisants pour mettre fin au règne de l’Argentin de 50 ans.

Des blessures, une liste limitée et deux pré-saisons raccourcies en raison de séries éliminatoires consécutives ont eu un impact sur Los Rojinegros cet été.

En plus des matches amicaux et d’une défaite 2-0 en Campeones Cup contre le New York City FC de la MLS le 17 septembre, le club de Guadalajara a récemment enregistré en moyenne un match tous les 4,66 jours à l’Apertura.

“Ce n’est pas un prix de devenir champion et d’avoir ensuite 10 jours pour se préparer pour la prochaine saison”, a déclaré Cocca plus tôt ce mois-ci.

“Nous n’avons pas une grande liste.”

Avant l’introduction initiale de Cocca, Atlas n’avait qu’un seul titre de Liga MX à son nom. Ils chercheront désormais à combler le vide de l’entraîneur qui a été sélectionné comme meilleur entraîneur de la ligue en 2021-22.