Les champions anglais de Manchester City accueillent Chelsea et le Borussia Dortmund Eye gagne Augsbourg en Top League

Angleterre

Manchester City sera d’humeur à célébrer son premier match depuis qu’il a de nouveau été confirmé comme champion de Premier League.

La défaite d’Arsenal à Nottingham Forest samedi a permis à City d’aborder son match à domicile contre Chelsea avec une avance inattaquable de quatre points. Les joueurs de City soulèveront le trophée après ce qu’ils espèrent être une 12e victoire consécutive.

Dans d’autres matches, Leeds commence dans la zone de relégation avant un voyage à West Ham, et Brighton, sixième, peut effectivement s’assurer une place en Ligue Europa la saison prochaine avec une victoire à domicile contre Southampton déjà relégué.

France

Le Paris Saint-Germain peut décrocher un record de 11e titre de champion avec une victoire contre le combattant de relégation Auxerre si Lens, deuxième, ne parvient pas à gagner à Lorient.

Auxerre a plus à jouer que le milieu de tableau Lorient car il n’est qu’à un point de Nantes à la 17e place et à la dernière place de relégation. L’attaquant du PSG Kylian Mbappé cherche à s’éloigner de l’attaquant lyonnais Alexandre Lacazette dans la course du meilleur buteur avec les deux verrouillés sur 26.

Ailleurs, Rennes, sixième, doit gagner à Ajaccio relégué pour conserver ses minces espoirs de cinquième place et d’une place en Europa Conference League la saison prochaine.

Allemagne

Le Borussia Dortmund peut se hisser au sommet de la Bundesliga avec un tour restant s’il bat Augsbourg à l’extérieur.

Il doit remercier Leipzig pour cette opportunité après que son rival détesté ait battu le Bayern Munich 3-1 à l’extérieur samedi. Dortmund peut prendre deux points d’avance sur le Bayern avec une victoire à Augsbourg. Un match nul ne sert à rien en raison de la différence de buts largement supérieure du champion en titre.

Mais Dortmund devra le faire sans le joueur vedette Jude Bellingham après que le milieu de terrain anglais soit resté à la maison avec une blessure non précisée.

De plus, Stuttgart se bat pour sa survie contre Mayence, où le visiteur pourrait quitter la zone de relégation avec une victoire. Le Bayer Leverkusen accueille le Borussia Mönchengladbach.

Espagne

Valence et l’Espanyol cherchent des victoires pour éviter la relégation. Valence est à deux points au-dessus de la zone de largage avant d’accueillir le Real Madrid lors du premier match de la centrale depuis que Manchester City l’a mis en déroute 4-0 en demi-finale de la Ligue des champions. Madrid n’a plus que la deuxième place à jouer après que Barcelone a remporté la ligue au dernier tour.

L’Espanyol est à quatre points de la sécurité à l’avant-dernière place avant de visiter Rayo Vallecano dans un match presque incontournable.

L’Atletico occupe la troisième place juste derrière Madrid avant d’affronter Osasuna à domicile. Séville accueille également le Real Betis dans un derby de Séville un jour après qu’un joueur de Séville a été ciblé par un mannequin suspendu.

Italie

L’Inter Milan et la Lazio chercheront des victoires pour renforcer leurs espoirs de qualification pour la Ligue des champions dans une bataille serrée pour les quatre premiers.

L’Inter, troisième, rend visite à Napoli, champion de Serie A, et sera plein de confiance après avoir battu son rival de la ville, l’AC Milan, pour atteindre la finale de la Ligue des champions. L’Inter a remporté ses huit derniers matches toutes compétitions confondues et est troisième de Serie A, un point au-dessus de la Lazio et deux au-dessus de Milan, cinquième.

La Lazio se rend à l’Udinese et cherchera à renverser une mauvaise passe, qui ne l’a vue remporter qu’un seul de ses cinq derniers matches.

À l’autre bout de la table, Spezia, menacée de relégation, rend visite à son compatriote Lecce. Spezia est à égalité avec Hellas Verona, 18e, et deux points en dessous de Lecce.

De plus, Turin accueille la Fiorentina, qui pourrait reposer un certain nombre de joueurs avant la finale de la Coupe d’Italie contre l’Inter mercredi.

