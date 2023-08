Les championnats régionaux 3on3 NBA Reliance Foundation Jr. enregistrent une forte participation à Chandigarh, Bangalore et Jamshedpur

Le programme NBA Jr. de la Reliance Foundation (RF) a terminé avec succès ses étapes à Chandigarh, Bangalore et Jamshedpur au cours du week-end avec plus de 400 écoles participant aux championnats régionaux RF Jr. NBA 3on3. Maintenant dans sa 10e édition, le programme RF Jr. NBA propose des cliniques et des tournois gratuits de développement du basket-ball à l’échelle nationale pour les jeunes, les entraîneurs et les enseignants.

L’étape de Bangalore a vu une participation massive avec 166 écoles participant au tournoi au cours duquel l’école publique nationale HSR et l’école d’excellence de Vydehi ont décroché respectivement les titres des garçons et des filles chez les U-14, l’école publique de Delhi (DPS) et la Silicon City Academy. a remporté respectivement les titres chez les garçons et chez les filles.

Les écoles de Chandigarh ont également accueilli les championnats 3 contre 3 avec enthousiasme alors que 130 équipes ont participé, parmi lesquelles Sacred High Senior High School (filles U-12), KV High Grounds (garçons U-12), Gurukul Global School (garçons U-14). ) et l’école publique Learning Paths (filles U-14) sont sorties vainqueurs.

Jamshedpur a connu une réponse similaire puisque 111 écoles ont participé à l’événement de deux jours au cours duquel DAV NIT (filles U-12), Hill Top School (garçons U-12), Sacred Hearts Convent School (filles U-14) et Vidya Bharti. Chinmaya Vidyalaya (garçons U-14) a remporté leurs groupes d’âge respectifs.

Les 12 gagnants de toutes les villes se sont qualifiés pour le championnat national qui se tiendra à Delhi en septembre. Le programme NBA Reliance Foundation Jr se rendra cette semaine à Ludhiana, Pune et Lucknow dans le but d’atteindre les garçons et les filles de 14 villes avant les championnats nationaux de Delhi.

Le programme RF Jr. NBA a touché plus de 11 millions de jeunes et 13 000 instructeurs d’éducation physique dans 34 villes du pays depuis 2013. Le programme fait partie des initiatives plus larges de développement du basket-ball de la NBA en Inde, qui offrent aux joueurs un parcours structuré pour apprendre le jeu et maximiser leur potentiel. Les joueurs, les entraîneurs et les familles peuvent en savoir plus sur le programme RF Jr. NBA de cette année en suivant les réseaux sociaux de la NBA en Inde (Instagram, Facebook, Twitter). Les fans peuvent également télécharger l’application NBA pour connaître les dernières nouvelles, mises à jour, scores, statistiques, calendriers, vidéos et bien plus encore.