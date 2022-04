Les championnats nationaux d’esports 2022 pour sélectionner le contingent indien pour les Jeux asiatiques démarrent aujourd’hui

Les très attendus championnats nationaux d’esports 2022 (NESC ’22) sont prêts à démarrer aujourd’hui alors que la Fédération indienne des sports électroniques (ESFI) sélectionnera le contingent indien pour les prochains Jeux asiatiques de 2022.

Dans le cadre du programme « AESF Road to Asian Games », le NESC ’22 sera organisé pour cinq titres Esports populaires : DOTA 2, Hearthstone, FIFA22, Street Fighter V et League of Legends.

Plus de 200 meilleurs athlètes d’esports inscrits de toute l’Inde et le tournoi se poursuivront jusqu’au 24 avril. L’esport a été ajouté comme sport médaillé aux Jeux asiatiques de 2022 pour la première fois, car les meilleurs interprètes du NESC ’22 obtiendront le l’occasion de représenter le pays au prestigieux événement multinational.

« La réponse écrasante et l’enthousiasme que nous voyons parmi nos joueurs d’esports à l’idée de faire partie des Jeux asiatiques nous donnent l’assurance qu’ils visent quelque chose de vraiment grand. Ils veulent s’enorgueillir de leur fierté nationale, lancer un défi difficile au monde et rendre le pays fier. Avec leurs compétences inégalées, l’esport indien devrait atteindre de nouveaux sommets. Je souhaite le meilleur à tous les joueurs pour le tournoi à venir », a déclaré M. Vinod Tiwari, président de la Fédération indienne des sports électroniques et directeur du Conseil olympique d’Asie – CNO et relations internationales.

Le NESC ’22 se déroulera en ligne, en raison de la pandémie de Covid-19, avec les meilleurs athlètes de tout le pays en compétition et mettant en valeur leurs compétences et leurs stratégies.

«Nous allons maintenant poursuivre les tournois en voyant 200 meilleurs athlètes d’esports relever des défis acharnés dans différentes catégories pour réussir les Jeux asiatiques. Ce sera un événement épuisant car les joueurs devront montrer leur meilleure stratégie, leurs compétences et leur présence d’esprit, avec la pression de faire partie du contingent indien pour les Jeux asiatiques. Ce sera un tournoi bourré d’action et passionnant à coup sûr. a ajouté M. Lokesh Suji, directeur ESFI et vice-président de la Fédération asiatique des sports électroniques.

DOTA 2 et League of Legends verront respectivement la participation de 13 et quatre équipes. Des athlètes vétérans comme Jeet Rajesh Kundra, Moin Ejaz et Samarth Trivedi seront vus en compétition. D’autre part, les titres solo Hearthstone, FIFA22, Street Fighter V verront la participation de 13, 60 et 16 athlètes respectivement en tant que top stars dont Tirth Mehta (Hearthstone), Siddh Chandarana et Lokmanyu (FIFA22) et Aditya Verma (SFV ) chercheront à sceller leur place aux Jeux asiatiques.

« Je suis vraiment excité pour le NESC ’22. Je sais que nous nous sommes tous entraînés et préparés de notre mieux, et je suis sûr que celui qui représentera l’Inde aux Jeux asiatiques visera le podium cette fois-ci », a déclaré Tirth Mehta, qui avait décroché la médaille de bronze en 2018. Jeux asiatiques, où Esports a été joué comme événement de démonstration.

« C’est une excellente opportunité offerte par ESFI à tous les athlètes de donner le meilleur d’eux-mêmes et de gagner une chance de représenter l’Inde aux Jeux asiatiques 2022. Étant moi-même un joueur professionnel de la FIFA, c’est mon rêve, comme beaucoup d’autres, de remporter une médaille pour le pays et je J’attends avec impatience le NESC ’22 », a ajouté le célèbre athlète de la Fifa, Lokmanyu.

Aditya Mehta alias TheDarklord de Street Fighter V a exprimé son enthousiasme et a déclaré : « C’est le plus grand et le plus important qualificatif de l’histoire de la communauté Indian Fighting Game pour SFV, il est temps de tout donner ! Merci à ESFI de nous avoir donné cette incroyable opportunité »

ESFI a poursuivi son partenariat avec Artsmith-Concepts & Visions qui étendra son soutien en tant que partenaire de communication. Les championnats nationaux d’esports seront diffusés en direct à partir des quarts de finale sur le YouTube officiel d’ESFI ainsi que sur la page Facebook.

