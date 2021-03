Le meilleur para-navette indien Parul Parmar a déclaré mardi que les 3e Championnats internationaux de para-badminton de Dubaï donneraient le ton pour une année importante qui comprendra les Jeux paralympiques de Tokyo et les Championnats du monde. Parmar, première tête de série ici et n ° 1 mondiale de la SL3 féminine, était heureuse que les événements internationaux aient repris après plus d’un an. Le dernier événement BWF a été le Peru International qui s’est tenu en février 2020.

