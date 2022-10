Les championnats d’Asie sont une opportunité pour les boxeurs indiens de montrer leur potentiel pour participer aux Jeux olympiques de 2024 : Bernard Dunne

Le nouveau directeur de la haute performance, Bernard Dunne, a déclaré que le prochain championnat d’Asie sera l’occasion pour les boxeurs indiens de montrer qu’ils ont le potentiel pour participer aux Jeux olympiques de Paris.

Après une campagne réussie aux Jeux du Commonwealth, les pugilistes indiens se présenteront pour le championnat asiatique de boxe qui débutera en Jordanie plus tard cette semaine.

“Je m’attends à une bonne performance, je m’attends à contrôler ce que nous pouvons faire, quelle est leur capacité. Il ne s’agit pas de médailles, il s’agit d’une opportunité pour les athlètes de lever la main et de dire qu’il faut regarder dans ma direction, je veux aller à Paris 2024 », a déclaré Dunne à PTI.

« C’est donc une opportunité pour eux. Je cherche des performances pour voir comment notre équipe est prête, comment nous nous préparons pour les compétitions », a-t-il ajouté.

Dunne, 42 ans, a été nommé directeur de la haute performance de la Fédération indienne de boxe au début du mois. Il reprend le rôle laissé vacant par Santiago Nieva.

La légende de la boxe irlandaise a déclaré que faire partie de camps plus tôt avec des boxeurs indiens avait joué un rôle dans sa prise de poste.

«Nous avons eu plusieurs camps les uns avec les autres. Ils sont venus dans mon pays à plusieurs reprises, nous nous sommes entraînés ensemble en Allemagne, aux États-Unis. J’ai construit des connaissances autour des athlètes et des entraîneurs indiens.

“J’aime ce que j’ai vu et c’est pourquoi j’ai accepté ce travail”, a-t-il déclaré.

Parlant de l’évaluation initiale des boxeurs indiens, il a déclaré: “Tout le monde a travaillé extrêmement dur, ils sont très talentueux et motivés, ils veulent donner tout ce qu’ils ont pour maximiser les performances.”

“Il y a beaucoup d’ingrédients là-bas et il s’agit simplement de s’assurer qu’ils sont mélangés.”

Dunne s’est fixé des objectifs à court et à long terme pour lui-même et les boxeurs.

« Je me suis fixé des objectifs, d’un point de vue personnel ainsi que du point de vue de l’athlète. Évidemment, les Jeux olympiques de Paris sont une priorité pour moi et m’assurer que mes athlètes ont la visibilité, le bon équilibre, l’identification des bonnes compétitions, etc.

Les boxeurs indiens ont souvent faibli aux Jeux olympiques, mais Dunne, un nom renommé dans le monde de la boxe, pense que l’accent devrait être mis sur le contrôle des choses entre ses mains d’abord et la médaille suivra.

“J’entends cela tout le temps former une perspective négative. Que tu as hésité. Les médailles olympiques ne se gagnent pas facilement. Je ne me concentre pas sur les médailles olympiques. En fin de compte, je veux les gagner, c’est le but.

«Mon objectif est de faire les choses que nous pouvons contrôler – se préparer de la bonne façon, récupérer, comprendre nos forces.

“Toutes ces choses élèvent le niveau de performance et parce qu’il s’agit d’un groupe de personnes très serré, donc quand ils obtiennent ces pourcentages d’amélioration de 1-2-3-4 dans l’un de ces aspects, c’est une énorme amélioration.”

