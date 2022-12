Les champignons sont-ils l’avenir du cuir alternatif ?

MycoWorks s’est finalement concentré sur la création d’un matériau qui avait l’apparence et la sensation du cuir mais était exempt de parties d’animaux. Appelé Reishi, d’après le nom japonais du genre de champignons que M. Ross a utilisé pour la première fois, il peut actuellement être produit en feuilles de six pieds carrés. (MycoWorks a refusé de divulguer les prix, sauf pour dire qu’ils sont actuellement comparables aux peaux exotiques. Au fur et à mesure que la société continue de croître, ont-ils ajouté, MycoWorks sera en mesure d’en proposer à des prix inférieurs.)

La société, dont le siège social est à Emeryville, en Californie, a obtenu plus de 75 brevets et compte aujourd’hui plus de 160 employés aux États-Unis, en France et en Espagne. Il a également obtenu des collaborations avec des entreprises haut de gamme comme Hermès et, plus récemment, le fabricant de meubles Ligne Roset et GM Ventures, la branche d’investissement de General Motors.

S’il continue à se développer, MycoWorks a un potentiel énorme : Le marché de la maroquinerie a dépassé les 400 milliards de dollars en 2021 et devrait dépasser 720 milliards de dollars d’ici 2030.

Ensuite, il y a le marché mondial des matériaux en cuir synthétique, qui est attendu pour atteindre près de 67 milliards de dollars d’ici 2030, selon Research and Markets, une source de données et d’analyses. Le marché du cuir dit biosourcé, qui ne comprend que des matières d’origine naturelle, a été estimé à environ 650 millions de dollars en 2021 par Polaris Market Research. Mais ce nombre est peut-être trop faible, selon Frank Zambrelli, directeur exécutif de la Responsible Business Coalition de l’Université Fordham à New York, ainsi que directeur général de la société de conseil Accenture. “Je crois sincèrement qu’ils ne reflètent pas avec précision l’intérêt du marché et des consommateurs pour la catégorie, ni les progrès de la technologie et de la qualité des produits émergents”, a-t-il déclaré.