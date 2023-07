Les champignons magiques « pourraient aider les femmes à faire face à la dépression liée au cancer » | Nouvelles du monde

Les champignons magiques et autres psychédéliques peuvent aider les femmes à faire face à l’anxiété et à la dépression liées au cancer, selon des universitaires.

Les thérapies conventionnelles pour aider les femmes à faire face à leur diagnostic et à leur traitement peuvent prendre trop de temps, ont-ils déclaré, alors qu’ils annonçaient le lancement d’une nouvelle étude visant à examiner comment les médicaments pourraient aider les patients.

Les personnes diagnostiquées avec des cancers gynécologiques peuvent faire face à « divers défis physiques et psychologiques », en particulier pour celles diagnostiquées à un stade tardif ou souffrant d’effets secondaires chroniques du traitement, selon un article publié dans l’International Journal of Gynecological Cancer.

Jusqu’à un quart des patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire signalent une dépression, de l’anxiété et une anxiété de mort, ont-ils déclaré.

Les auteurs, de l’Université du Texas, mettent en lumière le cas d’une mère de deux enfants chez qui on a diagnostiqué un cancer de l’ovaire avancé.

« Sa peur de l’avenir était réelle et accablante », ont-ils déclaré.

Ils soutiennent que le soutien psychologique actuel de référence pour traiter la détresse des patients atteints de cancer est la thérapie cognitivo-comportementale qui nécessite un «engagement de temps» ainsi que de l’endurance.

« (Notre patient) n’a ni le temps ni l’endurance pour ce genre de travail », ont-ils déclaré.

Les auteurs ont déclaré que les drogues psychédéliques, en particulier les champignons magiques (psilocybine), se sont révélés « prometteurs » dans le traitement de divers problèmes psychologiques.

Ils ont dit que ces médicaments « modulent l’activité cérébrale » et ont été associés à des « effets thérapeutiques ».

Des travaux antérieurs suggèrent que la psychothérapie assistée par la psilocybine peut donner des « avantages durables » à partir d’une ou deux séances seulement, ont-ils ajouté.

« Compte tenu de la prévalence de la détresse existentielle chez les patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire et d’autres cancers gynécologiques, ainsi que des avantages potentiels et de la sécurité des psychédéliques, il existe un besoin évident de protocoles mieux conçus donnant la priorité à la sécurité et explorant la psilocybine et d’autres psychédéliques, dans cette population vulnérable », ils ont écrit.

L’Université du Texas doit mener une étude l’année prochaine sur les effets des champignons magiques sur les femmes atteintes d’un cancer avancé qui souffrent de problèmes de santé mentale.