Les chambres du Parlement sont désormais testées pour détecter l’effritement du béton alors que la crise s’aggrave

Les Chambres du Parlement sont testées pour détecter une forme de béton qui s’effrite qui a déjà provoqué la fermeture de plus de 100 écoles.

Des géomètres se trouvent sur le domaine parlementaire à la recherche de béton cellulaire armé autoclavé (Raac), un matériau de construction léger utilisé dans les années 1950 jusqu’au milieu des années 1990, mais qui risque désormais de s’effondrer.

La présence de ce matériel dans les écoles a provoqué une crise croissante pour le Premier ministre Rishi Sunak après l’annonce la semaine dernière de la fermeture de 104 d’entre elles. Un certain nombre de cinémas ont annoncé mardi leur fermeture et le Théâtre National a déclaré avoir trouvé Raac dans un certain nombre de ses coulisses.

Une source a déclaré Bloomberg, qui a été le premier à rapporter l’histoire, que les tests étaient toujours en cours, mais ils n’étaient pas en mesure de dire si Raac avait déjà été détecté.

Si Raac est retrouvé, cela ajouterait aux problèmes considérables du domaine parlementaire en difficulté, qui a un besoin urgent de réparations essentielles telles que l’élimination de l’amiante, la réduction du risque d’incendie, le renouvellement de la plomberie et la conservation du bâtiment lui-même.

On estime que les travaux sur le bâtiment classé Grade I pourraient prendre entre 46 et 76 ans et coûter entre 11 et 22 milliards de livres sterling s’ils ont lieu pendant les vacances parlementaires.

Dans d’autres développements aujourd’hui, l’impénitente secrétaire à l’Éducation Gillian Keegan a demandé aux chefs d’établissement qui n’ont pas répondu à une enquête sur l’effritement du béton de « se lever » et d’informer le gouvernement s’ils étaient concernés.

Keegan a déclaré qu’elle espérait que toute la « publicité » autour de Raac dans les bâtiments inciterait les organismes responsables des écoles à remplir le questionnaire du gouvernement sur le sujet d’ici la fin de cette semaine. Mme Keegan a été critiquée pour avoir rejeté la faute sur les écoles pendant la crise du béton, un dirigeant syndical qualifiant ces remarques de « scandaleuses ».

Elle a dénoncé lundi ceux qui « se sont restés les bras croisés et n’ont rien fait », en affirmant que 5% des écoles, ou des organismes qui en étaient responsables, n’avaient toujours pas répondu à un questionnaire envoyé par le ministère de l’Éducation. DfE) à propos de Raac sur leurs sites.

Elle a déclaré mardi à Jeremy Vine sur BBC Radio 2 : « Maintenant, j’espère que toute cette publicité les fera se défouler. Mais ce que j’aimerais qu’ils réagissent, car je veux être le secrétaire d’État qui sait exactement dans chaque école où se trouve Raac et qui agit.

Les chefs d’établissement se démènent pour trouver des espaces d’enseignement temporaires avant la nouvelle année scolaire, tandis que d’autres ont été contraints de remplacer les cours en présentiel par l’apprentissage à distance.

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders (ASCL), a déclaré : « C’est la deuxième démonstration d’irritabilité du secrétaire à l’Éducation en plusieurs jours consécutifs – bien qu’à cette occasion sans les gros mots attachés – et ce n’est pas très utile.

« On s’attend à ce que les écoles identifient le Raac même s’il s’agit d’un domaine spécialisé et qu’il est peu probable qu’elles disposent d’un personnel expert dans ce domaine.

« Ils n’ont reçu qu’une aide minime de la part du ministère de l’Éducation, qui a su depuis plusieurs mois quelles écoles n’avaient pas renvoyé d’enquêtes et qui a eu tout le temps de les contacter. Le secrétaire à l’Éducation ferait mieux de fournir son soutien plutôt que de blâmer.