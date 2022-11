Les challengers croissants du GOP de Trump ravivent les craintes d’une répétition en 2016

LAS VEGAS (AP) – Les souvenirs de la primaire républicaine tumultueuse de 2016 planaient sur la salle de bal de Las Vegas ce week-end lors du premier grand rassemblement des candidats potentiels du parti à la nomination de 2024.

Pas moins de 10 prospects de la Maison Blanche sont montés sur scène pour présenter leurs plans pour réparer la nation – et leur parti. Les détails variaient, mais dans la plupart des discours, il y avait un extraordinaire sentiment de défi rarement vu depuis que l’ancien président Donald Trump a pris le contrôle du Parti républicain il y a six ans.

Leur message central : Trump peut et doit être battu.

Nikki Haley, l’ancienne ambassadrice aux Nations Unies sous Trump, a promis en avril qu’elle ne défierait pas l’ancien président s’il se présentait à nouveau. Mais samedi soir, face à des centaines de républicains en liesse, elle s’est engagée à donner “1 000%” à une candidature à la Maison Blanche si elle décidait d’entrer.

“Je n’ai jamais perdu une élection, et je ne vais pas commencer maintenant”, a-t-elle déclaré alors que la foule rugissait.

Mais alors que les donateurs et les militants qui se sont réunis pour la conférence de deux jours sur le leadership de la Coalition républicaine juive ont applaudi, peut-être que personne n’acclamait plus fort que Trump lui-même depuis son domaine de Floride.

L’équipe de Trump pense, tout comme un nombre croissant de donateurs anxieux et d’agents républicains, que la classe 2024 enhardie du GOP pourrait déjà recréer involontairement les conditions qui ont permis le succès de Trump en 2016. Cette année-là, un champ républicain bondé a divisé l’électorat primaire et a permis à Trump de devenir le candidat présidentiel du parti malgré le fait qu’il n’ait remporté que 35% ou moins des voix dans chacun des trois concours primaires d’ouverture.

Dans les premiers jours de la saison 2024, les parallèles de 2016 sont inquiétants.

Comme alors, Trump est considéré avec suspicion au sein de son parti, sa position s’est considérablement affaiblie après que plusieurs loyalistes ont perdu des courses gagnables lors des élections de mi-mandat de ce mois-ci. Et surtout, un défilé de républicains ambitieux fait la queue pour l’affronter.

Un groupe restreint mais croissant d’agents républicains avertit les détracteurs de Trump que la seule façon de le vaincre est de se rallier derrière un groupe beaucoup plus restreint d’alternatives.

Eric Levine, un donateur basé à New York qui a assisté au rassemblement du week-end, a appelé son parti à ne pas embrasser plus de deux ou trois candidats – et à agir avec une réelle urgence.

“Je ne pense pas que nous ayons le luxe d’attendre”, a déclaré Levine, qui a collecté des millions de dollars pour les républicains ces dernières années et n’a commencé à dénoncer Trump qu’après les mi-mandat. “S’il devient la marque républicaine, le parti va être détruit.”

Pour l’instant, du moins, les rivaux de Trump ne semblent pas tenir compte de son avertissement.

L’alternative la plus populaire à Trump, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, n’entrera probablement pas dans la course avant la fin du printemps, selon ses alliés. Mais dans son discours d’ouverture samedi soir, il a laissé peu de doute sur le fait que 2024 était dans son esprit.

“Dans des moments comme ceux-ci, rien ne remplace la victoire”, a déclaré DeSantis, citant à maintes reprises son écrasant succès à mi-parcours en Floride. “Nous avons beaucoup plus à faire, et je viens seulement de commencer à me battre.”

Et dans une série d’entretiens, plusieurs autres candidats républicains potentiels et leurs assistants ont indiqué qu’ils attendraient probablement jusqu’au printemps ou à l’été prochain pour entrer dans la course s’ils décidaient de se présenter. C’est même après que Trump a officiellement lancé sa campagne 2024 la semaine dernière.

Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, qui n’exclut pas une course en 2024, a déclaré que l’annonce précoce de Trump n’avait créé aucun sentiment d’urgence. cela a simplement mis en évidence sa position politique affaiblie.

“Je pense que nous comprenons tous à quel point il sera peu important”, a déclaré Sununu dans une interview. « Il ne fait peur à personne. Quiconque veut courir va courir. Ce sera amusant. Ce sera une course très ouverte.

Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a déclaré qu’il était beaucoup trop tôt pour s’inquiéter de vanner le terrain.

“Je pense que plus de voix, plus de choix potentiels”, a déclaré Hogan, qui envisage ouvertement une candidature pour 2024 après la fin de son mandat en janvier. « Trump doit être testé. Les gens doivent aller là-bas et être prêts à lui tenir tête.

Hogan a poursuivi: «Je ne pense pas que quiconque va écouter le rétrécissement du champ. Tout le monde va dire : “Je devrais être le gars, je devrais être le gars, nous devrions tous être le gars.”

Christie, un candidat raté à la présidentielle de 2016 qui a ensuite dirigé la transition de Trump à la Maison Blanche cette année-là, a déclaré qu’il s’attend finalement à ce que sept ou huit candidats majeurs entrent dans la course, “ce qui est gérable” par rapport aux 16 qui se sont présentés contre Trump en 2016.

“Beaucoup de ces gens pêchent dans l’étang de Trump”, a déclaré Christie, suggérant que des prospects tels que DeSantis et Mike Pompeo sont des “gars de MAGA” qui voleraient le soutien de la base de Trump d’une manière qui créerait des opportunités pour d’autres – comme lui. .

Christie a rejeté toute discussion sur le vannage du champ si tôt.

« Nous devrions tous nous rallier derrière quelqu’un ? D’accord, qui ? Je ne pense pas qu’il y ait un choix évident », a déclaré Christie.

Les conseillers de Trump espéraient initialement qu’il pourrait dégager le terrain avec son annonce précoce. Ils croient maintenant qu’un champ bondé l’aidera en divisant le vote anti-Trump – tout comme ce fut le cas en 2016. Trump a remporté les élections primaires du New Hampshire et de la Caroline du Sud cette année-là avec seulement 35% et 32% des voix, respectivement. Sept autres ont divisé l’écrasante majorité des voix.

L’équipe de Trump note que ses loyalistes lors des principales élections primaires de 2022, de l’Arizona au New Hampshire en passant par la Pennsylvanie, ont remporté leurs nominations au GOP avec entre 30% et 40% des voix – une base de soutien qui, selon elle, continue d’être son plancher lors de la primaire de 2024.

L’ancienne présidente du New Hampshire GOP, Jennifer Horn, qui a dirigé l’État partie en 2016, a déclaré que le nombre croissant de candidats probables de 2024 “devrait mieux savoir” cette fois-ci.

“Ils alimentent exactement le type d’environnement dont Trump a besoin pour gagner”, a averti Horn. “Si le passé est un prologue, nous avons tous des raisons de nous inquiéter.”

Et bien qu’il y ait eu des preuves de la fatigue de Trump lors de la conférence du week-end, Trump a reçu un accueil chaleureux lors de sa comparution par téléconférence samedi. La foule a applaudi bruyamment lorsqu’il a noté qu’il avait réussi à déplacer l’ambassade des États-Unis en Israël à Jérusalem.

Mais il y a eu un silence notable lorsqu’il a répété ses affirmations sans fondement concernant sa défaite aux élections de 2020.

« L’élection a été truquée. Et c’est dommage, et Israël a beaucoup perdu », a déclaré Trump dans la salle de bal bondée. “Vous feriez mieux d’espérer qu’une certaine personne remporte les élections en 2024.”

Et avec Trump déjà candidat déclaré, certains agents craignent qu’il ne soit beaucoup plus tard que ne le pensent ses adversaires.

Le premier débat primaire présidentiel pourrait être dans neuf mois, en utilisant la primaire présidentielle de 2016 comme guide. À l’été 2015, il y avait déjà 17 candidats en lice.

L’un d’eux était le sénateur texan Ted Cruz, qui envisage une autre course en 2024.

S’adressant aux journalistes à Las Vegas, Cruz a déclaré que Trump et ses loyalistes méritaient une partie du blâme pour les résultats plus faibles que prévu à mi-parcours. “Je suis frustré lorsque mon parti présente des candidats sans aucune chance réaliste de succès”, a déclaré Cruz.

Mais interrogé sur le concours présidentiel de 2024, Cruz a déclaré qu’il n’y avait que plusieurs candidats “se positionnant clairement pour se présenter” contre Trump. “Je crois que les électeurs peuvent et doivent régler cela.”

Pompeo, l’ancien secrétaire d’État de Trump, qui fait partie de ceux qui se positionnent pour se présenter, a giflé l’ancien président à plusieurs reprises sur scène ce week-end sans mentionner directement son nom. Au lieu de cela, Pompeo a déclaré que les conservateurs méritaient des dirigeants “qui se battent pour eux, pas nous-mêmes ou notre propre ego”.

Et il a reconnu la primaire imminente de 2024.

“Qui sait, la prochaine fois que nous serons ensemble, nous pourrions être sur scène, plusieurs podiums”, a déclaré Pompeo. “Qui sait qui d’autre pourrait être là et quels surnoms nous aurons?”

___

L’écrivain AP Jill Colvin à New York a contribué.

Steve Peoples, Associated Press