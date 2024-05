Les chaises de lecture les plus grandes et les plus confortables pour se détendre

Ils ressemblent à des endroits parfaits non seulement pour lire, mais aussi pour hiberner toute l’année. Ils sont suffisamment grands pour que vous puissiez poser vos jambes sur la chaise elle-même. Vous pouvez vous allonger dessus. Vous pouvez disposer vos collations et vos futures lectures ainsi que votre Nintendo Switch à côté de vous tout en conservant suffisamment d’espace pour vous détendre. Bref, on dirait le paradis des chaises de lecture. Il y a juste un petit problème : la chaise présentée dans le TikTok ci-dessus – et celle que j’ai vue le plus souvent – ​​est 2 300 $, et c’est avant l’expédition. Étant donné qu’il pèse 100 livres, je ne peux pas imaginer que l’expédition soit bon marché.