Les Chainsmokers se produiront au bord de l’espace, asseyez-vous sur le siège arrière de votre Rover

L’un des derniers succès des Chainsmokers est “High” et ils espèrent être à la hauteur de leurs paroles. Le duo à succès composé de Drew Taggart et Alex Pall s’est inscrit pour entrer dans une capsule pressurisée attachée à un ballon stratosphérique dans quelques années et effectuer quelque 20 milles au-dessus de la Terre. Cet exploit ferait de Taggart et Pall les premiers artistes musicaux à se produire aux confins de l’espace, a déclaré Ryan Hartman, directeur général de la jeune entreprise de tourisme spatial World View, à l’Associated Press.

World View indique que The Chainsmokers sera sur l’un des vols inauguraux de la compagnie prévus pour 2024 et enregistrera une performance de l’intérieur de la capsule, donnant aux téléspectateurs la possibilité de découvrir la musique et le voyage de première main.

“Nous avons toujours rêvé d’aller dans l’espace et sommes ravis de collaborer avec World View pour vivre cette aventure et cette expérience”, a déclaré The Chainsmokers dans un communiqué. “Nous savons que les vues de la Terre et de l’espace vont être incroyables et inspirantes et nous espérons tirer parti de ce vol pour la créativité sur de futurs projets.”

Les Chainsmokers ont eu cinq succès dans le Top 10 du Billboard Hot 100, dont “Closer”, “Paris”, “Don’t Let Me Down” et “Something Just Like This” avec Coldplay en 2017.

Hartman a déclaré que si la plupart des personnes qui ont effectué des vols spatiaux sont des scientifiques et des ingénieurs, World View espère que l’envoi d’artistes pourrait “les inspirer à faire quelque chose de différent de ce qu’ils auraient fait autrement”.

“Nous pensons inspirer de nouvelles perspectives et comment ces nouvelles perspectives peuvent conduire à un avenir radicalement amélioré pour notre Terre”, a déclaré Hartman. “Pouvoir atteindre le public de The Chainsmokers à travers le travail d’Alex et Drew contribue également à notre mission. C’est quelque chose qui m’inspire personnellement et qui m’enthousiasme.

World View fait partie d’une nouvelle vague d’entreprises privées d’exploration spatiale offrant des sièges au public, une liste qui comprend Blue Origin, Virgin Galactic et SpaceX. Chaque capsule de ballon World View est prévue pour accueillir huit passagers et atteindre une altitude maximale de 100 000 pieds (30 480 mètres). Chaque vol durera de 6 à 12 heures.

Choisir The Chainsmokers pour l’honneur était, en partie, une décision personnelle ainsi qu’une tentative d’exciter un public plus jeune. Hartman a déclaré qu’il avait regardé son plus jeune fils chanter les paroles des chansons du duo et qu’il avait été inspiré par la popularité du groupe. Il a expliqué le vol au couple pendant le dîner.

“Je viens de voir personnellement et personnellement comment leur musique atteint de nombreux groupes différents, de nombreux groupes d’âge différents et à quel point ils sont passionnés par leur musique et leur art. Cela correspond à notre passion pour ce que nous faisons », a-t-il déclaré.

