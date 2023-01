Les chaînes TNT et Turner reviennent sur fuboTV, selon un rapport

TNT et d’autres chaînes Turner sont tombées de la gamme fuboTV à l’été 2020. Maintenant, il semble que plus de sept chaînes reviennent dans la gamme fuboTV, selon Matthew Keys de Le pupitre.

Ces chaînes, qui incluent TNT, TBS, TruTV, CNN et bien d’autres, font partie d’un nouvel accord entre fuboTV et Warner Bros. Discovery. Le rapport indique que ces chaînes reviendront dans la gamme de fuboTV dès le 16 janvier.

Pour les fans de football, l’accord arrive au moment idéal. US Soccer commence son accord avec Warner Bros. Discovery cette année. Le premier match de ce nouveau contrat pour TNT aura lieu le 28 janvier lorsque l’USMNT affrontera la Colombie. Si ce rapport est vrai et que ces chaînes reviennent, les abonnés fuboTV auront accès au jeu.

Cependant, il y a une certaine stipulation avec fuboTV pour récupérer ces chaînes.

Le prix de fuboTV augmente à nouveau

Bien que sans rapport avec l’accord fuboTV pour obtenir la TNT et d’autres chaînes Turner, le prix du service augmente. Au lieu de cela, cette hausse de prix concerne les réseaux sportifs régionaux de Bally Sports.

Maintenant, fuboTV a un plan tarifaire de base de 74,99 $ par mois. Ensuite, il y a un plan élite pour 84,99 $ et un plan premier pour 94,99 $. Ce sont toutes des augmentations de 5 $ par rapport à ce que les prix entraient en 2023.

La hausse des prix commence dans le cycle de facturation de février.

Les chaînes TNT et Turner de retour sur fuboTV

Comme indiqué, le passage de US Soccer aux chaînes Turner et HBO Max signifie que les matchs amicaux sont désormais monnaie courante sur TNT et les chaînes associées. Cet accord arrive juste à temps pour que les abonnés fuboTV regardent l’USMNT ou l’USWNT sur ces chaînes.

Bien entendu, ces canaux offrent bien plus que l’USMNT ou l’USWNT. TNT diffuse régulièrement la LNH et la NBA. De plus, TNT, TBS et TruTV diffusent des émissions divertissantes presque quotidiennement.

L’ajout des chaînes de Turner apporte également CNN, Cartoon Network et d’autres chaînes, fournissant du contenu pour toute la famille.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto