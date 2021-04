« Il n’y a pas de plate-forme numérique qui atteigne l’omniprésence et la disponibilité de la télévision diffusée », a déclaré Symson. «Tout le monde prête attention aux services de vidéo par abonnement. Ils dépensent tous d’énormes sommes d’argent dans des entreprises à très haut risque, essayant de créer des plates-formes. Mais pour le consommateur américain moyen, si vous vous inscrivez à tous, je ne Je ne pense pas que ce soit économiquement viable. «

Les Américains devront trouver d’autres moyens gratuits pour compléter les services de streaming car ils maximisent les frais d’abonnement mensuels, a déclaré Symson. Les réseaux de diffusion, qui proposent des actualités locales, des sports, des feuilletons, des jeux télévisés de base comme « Wheel of Fortune » et « Jeopardy », ainsi que du contenu aux heures de grande écoute de leurs réseaux nationaux, continueront de diffuser des contenus incontournables dans les foyers américains – même après que les services de streaming aient remplacé la télévision linéaire comme forme dominante de visionnage, a-t-il déclaré.

La technologie derrière la distribution de la télévision a évolué avec le temps, de l’antenne au câble en passant par le satellite, et plus récemment au streaming.

Mais il y a un risque important pour les groupes de stations de diffusion – des sociétés telles que Sinclair Broadcast Group, Nexstar Media Group, TEGNA, EW Scripps et Gray Television – alors que les Américains abandonnent la télévision linéaire en direct pour un méli-mélo de Disney +, Netflix, Peacock de NBCUniversal, HBO Max d’AT & T, Paramount + de ViacomCBS et autres.

La plus grande préoccupation existentielle pour les affiliés au réseau est la perte hypothétique de milliards de dollars en frais de retransmission alors que les Américains coupent le cordon et abandonnent la télévision payante.

Au cours de la dernière décennie, les groupes de stations de radiodiffusion ont perçu des redevances auprès des opérateurs de télévision payante – Comcast, DirecTV, Dish, Charter, etc. – pour le droit de transporter leurs stations. La tendance a commencé vers 2006 lorsque les groupes de stations ont réalisé que les consommateurs voulaient accéder à leurs chaînes de télévision locales tout autant, sinon plus, qu’ils voulaient les réseaux câblés les plus populaires (tels que ESPN ou CNN) qui facturaient depuis longtemps des frais de distribution.

Ainsi, les groupes de stations ont commencé à refuser les dispositions dites « obligatoires », qui obligeaient les opérateurs de télévision à péage à diffuser les chaînes locales et à partager les revenus publicitaires avec elles, et ont plutôt commencé à accepter des paiements directs des opérateurs de télévision à péage – avec le risque que , un jour, les opérateurs de télévision payante pourraient changer d’avis et abandonner ces chaînes.

Ce changement a conduit à une industrie en plein essor. Total des frais de retransmission payés versés aux propriétaires de groupes de stations est passé d’environ 200 millions de dollars en 2006 à plus de 10 milliards de dollars en 2018. Ils continuent d’augmenter. Le cabinet de recherche S&P Global s’attend à ce que les honoraires plus de 15 milliards de dollars d’ici 2023.

Nexstar, le plus grand propriétaire américain de réseaux de télévision, a encaissé près de 2 milliards de dollars de frais de retransmission l’année dernière, soit environ 44% du chiffre d’affaires annuel total de la société. Soutenu par la flambée des revenus de retransmission, le rendement total de Nexstar entre 2010 et 2020 était de près de 3000%, ce qui fait de la société le cinquième titre le plus performant de la décennie dans l’indice des grandes entreprises The Russell 1000.

Nexstar continue de signaler des augmentations des frais de retransmission. L’analyste de Guggenheim Curry Baker estime que Nexstar percevra environ 3 milliards de dollars de revenus de retransmission d’ici 2024. Cela suppose que les futures augmentations estimées des frais de retransmission compenseront largement le nombre d’abonnés susceptibles de couper le cordon au cours des trois prochaines années. Environ les deux tiers de tous les ménages américains vous abonnez toujours à un ensemble linéaire de chaînes – soit par câble, par satellite ou par un ensemble numérique de réseaux, comme Hulu avec Live TV ou YouTube TV.

Les frais peuvent également être protégés par un «rebundling» des services de streaming numérique et des chaînes de diffusion locales dans un forfait ressemblant à un câble qui n’existe pas encore, a déclaré John Chachas, un banquier médiatique de longue date qui a conseillé EW Scripps sur ses 2,6 milliards de dollars. acquisition d’Ion Media, qui a été clôturée plus tôt cette année. Dans un geste inhabituel, Chachas a également acquis personnellement 23 réseaux Ion Media pour assurer l’approbation réglementaire de cet accord.

« Inévitablement, il y aura une nouvelle plate-forme de distribution de streaming qui offrira un ensemble plus mince de services de streaming par abonnement et de réseaux de diffusion numérique », a déclaré Chachas. « Ces offres groupées de plates-formes devront payer les stations de diffusion pour leur contenu local, car elles sont les seules à l’avoir. »

Mais un changement fondamental dans la façon dont les Américains voient la télévision pourrait modifier radicalement ces prévisions.

Les plus grandes entreprises de divertissement ont passé l’année dernière à se réorganiser pour déplacer les ressources vers le streaming et s’éloigner des réseaux linéaires traditionnels. Il est possible que les entreprises de divertissement offrent suffisamment de contenu dans les murs de leurs services de streaming payants pour que les stations de diffusion perdent lentement la faveur au fil du temps.

Il y a déjà des signes que cela se produit. NBCUniversal et ViacomCBS de Comcast ont récemment signé un contrat de 11 ans avec la National Football League, dont les jeux sont toujours le contenu le plus populaire à la télévision. En apparence, c’était une bonne nouvelle pour les stations de radiodiffusion, qui ont désormais plus de poids pour continuer à augmenter les frais de retransmission.

Mais les accords donnent également à NBCUniversal et ViacomCBS le droit de diffuser des jeux NFL locaux aux abonnés payants de Peacock et Paramount +. Cela peut accélérer la coupe du cordon.