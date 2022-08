Les chaînes de télévision en direct gratuites et secrètes de Google TV dévoilées

Envie d’entendre quelque chose de cool en ce beau vendredi ? Votre Google TV pourrait bientôt bénéficier de la télévision en direct gratuite. Ouais, sérieusement.

Google a apparemment construit la télévision en direct sur la plate-forme Google TV depuis un certain temps, mais ce n’est que récemment que des preuves sont arrivées suggérant que cela pourrait être imminent. Les preuves révèlent également que Google prévoit de commencer avec 50 chaînes, dont aucune ne sera payante.

Le rapport provient d’un regard à l’intérieur du code d’une application de lancement Android TV récemment mise à jour par 9to5Googlequi a trouvé la liste complète des chaînes Google TV ainsi qu’un texte promotionnel pour informer les utilisateurs du nouveau cadeau.

Si Google le lance bientôt, vous pourriez voir un message “Profitez de 50 chaînes de télévision en direct sans avoir besoin de vous abonner, de vous inscrire ou de télécharger”. Les parties les plus importantes entourent cette section sur l’absence de “besoin de s’abonner, de s’inscrire ou de télécharger”. L’idée est que Google TV proposera ces chaînes gratuites, probablement avec l’onglet “Live” dans l’interface utilisateur de Google TV. C’est actuellement là que se trouvent vos abonnements YouTube TV, Pluto TV ou Philo, en supposant que vous êtes abonné.

Quant aux 50 chaînes Google TV, la liste complète se trouve ci-dessous.

Liste des chaînes en direct gratuites de Google TV

ABC Nouvelles en direct

La cuisine d’essai de l’Amérique

Classiques américains

L’asile

Pop de batterie

Nouvelles de Radio-Canada

CibouletteTV

Accord ou pas d’accord

Cour des divorces

Comédie de bar sec

Échec de l’armée

Filmrise Films gratuits

Films Hallmark et plus

C’est Showtime à l’Apollo !

LOL de Kevin Hart ! Réseau

Aime la nature

Cinéma noir non-conformiste MooviMex

Vision nature

Nouvelles NBC maintenant

Newsmax TV

Curieux

Le collectif des animaux de compagnie

Puissance Nation

Reelz

Télétubbies

Aujourd’hui toute la journée

Lunettes de dessin animé

États-Unis aujourd’hui

Tournée mondiale de poker

Télévision Collection Wu Tang

Xumo Crime TV

Films Xumo

Westerns Xumo

Confus à cette idée? Ce n’est pas une nouveauté pour le monde de la télévision. En effet, Samsung propose Samsung TV Plus à ses propriétaires de smart TV gratuitement, avec une liste de plus de 200 chaînes. Le contenu est entièrement gratuit avec des publicités et est plus que probablement un style d’offre similaire à celui que Google fera ici.

Cette fonctionnalité n’a pas encore été annoncée par Google, mais il semble que nous nous rapprochons.