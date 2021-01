Deux chaînes de restaurants chinoises populaires en Australie ont cuit à la vapeur leur dernière boulette, Lotus Dining et Din Tai Fung faisant faillite à la suite de la pandémie Covid.

Des liquidateurs de Greengate Advisory ont été envoyés jeudi pour liquider les sept restaurants du Lotus Dining Group, a rapporté The Australian.

La course aigre-douce du restaurant de boulettes haut de gamme populaire a commencé en 2012 et est devenue une institution parmi les convives de Sydney.

Mais avec une énorme baisse du commerce en raison des verrouillages intérieurs, des mesures de distanciation sociale et des fermetures de frontières internationales, l’empire de la restauration de Michael Jiang ne pouvait plus survivre.

Cela survient juste un mois après l’effondrement de la chaîne Din Tai Fung à la suite d’un scandale de «vol de salaire».

Lotus a pris un coup dur comme toutes les entreprises d’accueil australiennes plus tôt cette année, lorsque les restaurants ont reçu l’ordre de fermer en mars dans le but du gouvernement de ralentir la propagation de la pandémie de Covid.

La chaîne avait récemment ouvert un nouveau lieu étonnant dans le Barangaroo de Sydney et a également ouvert les portes d’un restaurant design de 270 places aux Galeries au cœur du CBD.

Le groupe Lotus de Jiang s’était également diversifié dans l’immobilier commercial et avait capturé des dizaines de millions de dollars de terrains à Croydon et Chatswood à Sydney.

La société a également pris une participation dans l’achat de 14,75 millions de dollars du siège social de Nine Network à Willoughby.

La nouvelle de la chute des boulettes fait suite à la plongée de Din Tai Fung dans l’administration un mois plus tôt.

L’empire des restaurants de Michael Jiang (photo) ne pourrait plus survivre après une énorme baisse du commerce en raison de la crise des coronavirus

L’entreprise mondiale de restauration qui a commencé à Taiwan en 1956, avait des restaurants dans toute l’Asie, les États-Unis et le Royaume-Uni.

En Australie, le réalisateur Dendy Harjanto avait neuf restaurants à Sydney et un à Melbourne.

Din Tai Fung a été un succès pour les passants qui pouvaient regarder à travers la fenêtre de chaque restaurant et voir les maîtres fabricants de boulettes travailler dur.

La crise des coronavirus a eu un impact majeur sur le commerce en Australie et dans ses magasins à travers le monde, mais la pandémie n’a pas été le seul facteur de la disparition de la chaîne de boulettes Down Under.

Quatre des restaurants de Din Tai Fung ont été critiqués par le médiateur du travail équitable en août de l’année dernière pour avoir prétendument utilisé de faux dossiers et systématiquement sous-payé les employés.

Les employés affirment qu’on leur doit environ 150 000 $ en salaires impayés.

M. Harjanto, ainsi que la directrice générale Hannah Handoko et la coordinatrice des ressources humaines Sinthiana Parmenas font actuellement l’objet d’une enquête pour leur rôle présumé dans le programme.

L’affaire sera portée devant la Cour fédérale en février, la chaîne de restaurants devant faire face à des sanctions allant jusqu’à 630 000 $ par infraction.

Quatre des restaurants ont été critiqués par le médiateur pour le travail équitable en août de l’année dernière pour avoir prétendument utilisé de faux dossiers et systématiquement sous-payé les employés. Sur la photo: la nourriture de Din Tai Fung