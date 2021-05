Les chaînes d’approvisionnement pourraient revenir en Chine dans un contexte de résurgence de Covid en Inde et au Vietnam

La résurgence de Covid-19 dans certaines régions d’Asie pourrait entraîner un changement de fortune pour la Chine, selon un économiste.

Auparavant, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine avait poussé les entreprises à déplacer leurs chaînes d’approvisionnement hors de Chine, déplaçant ainsi leurs réseaux de production et de distribution de produits et de services. En conséquence, des pays comme le Vietnam et l’Inde en ont profité lorsque les entreprises ont déménagé pour s’installer dans leur pays.

Mais la situation semble changer et les chaînes d’approvisionnement pourraient revenir en Chine alors que les cas montent en flèche en Inde et au Vietnam, selon Zhang Zhiwei, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management.

« Avant la pandémie, nous avons vu des usines quitter la Chine – Samsung, Foxconn ces grandes entreprises – installer des usines au Vietnam, en Inde », a-t-il déclaré lundi à CNBC « Street Signs Asia ».

La flambée des cas dans ces deux pays a contraint les usines appartenant au fabricant sous contrat taïwanais Foxconn, un important fournisseur d’Apple, à fermer des installations en Inde et au Vietnam, a-t-il déclaré.

« Cela pourrait suspendre la délocalisation des chaînes d’approvisionnement pendant un certain temps. Le principal problème ici est que les voyages internationaux sont suspendus, de sorte que les entreprises multinationales ne peuvent pas envoyer leur personnel en Inde et au Vietnam pour installer de nouvelles usines », a ajouté Zhang.