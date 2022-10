Les chaînes d’approvisionnement guérissent, alors pourquoi l’inflation est-elle toujours aussi élevée ?

Les chaînes d’approvisionnement guérissent. Les frais de port ont chuté. Les prix des matières premières ont fortement chuté. La congestion qui obstruait les océans s’est dissipée. Mais les prix restent obstinément élevés.

Les chiffres de l’indice des prix à la consommation aux États-Unis pour septembre ont été plus chauds que prévu cette semaine.

“Malgré une baisse des prix de l’essence… les pressions sur les prix ont montré peu de signes d’apaisement”, a écrit l’économiste de BMO, Sal Guatieri. “Les prix de base ont bondi plus que prévu, de 0,6% pour un deuxième mois consécutif, faisant grimper le taux annuel à un nouveau sommet de 40 ans de 6,6%.”

Les économistes divisent généralement les chiffres de l’inflation en deux groupes principaux. Le premier est ce que l’on appelle l’inflation “de base”, qui exclut les composants plus volatils comme l’essence et la nourriture. L’autre inflation “globale” mesure la hausse totale des prix d’un large panier de biens.

L’inflation globale est en baisse. Cela est dicté par des facteurs mondiaux.

Des facteurs mondiaux, comme le prix du pétrole et du gaz, affectent l’inflation globale, qui est en baisse. (Christopher Katsarov/La Presse canadienne)

Les prix chutent après les pics

Le prix du pétrole a culminé en juin à un peu plus de 123 dollars le baril. Cette semaine, ce même baril s’est échangé à environ 86 dollars, soit une chute de plus de 30 %.

Le prix du bois a bondi au début de la pandémie, faisant grimper les coûts (et la disponibilité) des fournitures pour tous ces projets de bricolage dans le jardin stimulés par les premières mesures de verrouillage. À la fin de septembre, les contrats à terme sur le bois d’œuvre se négociaient 70 % en dessous de leur sommet.

Le prix du maïs, du gaz, de l’acier, du bœuf et même des puces électroniques a chuté cette année, alors que le monde se prépare maintenant à une éventuelle récession au début de 2023.

C’est pourquoi l’inflation globale est en baisse.

Mais l’inflation sous-jacente évolue dans une direction résolument différente. Les coûts du logement ont poussé cette mesure à son plus haut niveau en 40 ans.

Une maison à vendre dans le quartier The Beach de Toronto est photographiée le 15 février 2022. L’Association canadienne de l’immeuble affirme que le prix moyen des maisons a augmenté de 21 % au cours de la dernière année pour atteindre 748 450 $, le plus élevé jamais enregistré. (Evan Mitsui/CBC)

Le coût du travail en hausse

Il ne s’agit pas d’un seul élément à l’origine de cette nouvelle vague d’inflation. Les économistes disent que l’inflation est passée d’une histoire essentiellement mondiale sur le prix des biens à une histoire nationale sur les services.

La première vague était motivée par le coût des intrants des produits que nous achetons. À mesure que les prix augmentaient, les travailleurs réclamaient des salaires plus élevés pour suivre le rythme.

Cela a à son tour fait grimper le coût des services, de votre coiffeur local aux consultants à prix élevé.

“La même chose que nous avons vue pour les biens que nous voyons maintenant pour les services”, a déclaré Claire Fan, économiste chez RBC. “Pour les services, ce n’est pas la matière première qui compte le plus, c’est la main-d’oeuvre, ce sont les salariés.”

Même si l’économie a ralenti, le marché du travail est resté exceptionnellement tendu. Le taux de chômage se situe à un niveau jamais vu depuis 50 ans. Les taux de vacance d’emploi n’ont jamais été aussi élevés.

Donc, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour chercher un emploi.

Et oui, les salaires sont en hausse, mais pas autant que l’inflation. Les “salaires réels” sont calculés en soustrayant le taux d’inflation de la croissance des salaires. Les salaires réels restent donc en territoire fermement négatif.

L’économie rattrape-t-elle ?

En outre, tout le monde n’est pas d’accord pour dire que cette prochaine vague d’inflation est alimentée par une augmentation des salaires.

“D’une certaine manière, nous voyons juste le reste de l’économie rattraper un peu ce qui se passait dans les parties les plus volatiles de l’économie”, a déclaré Jim Stanford, économiste et directeur du Center for Future Work.

Stanford dit qu’il n’y a aucune preuve qu’une autre vague d’inflation se produise.

Selon lui, l’inflation sous-jacente est toujours en retard par rapport à l’inflation globale. Il était en retard sur le titre en montant, et maintenant il dit qu’il est en retard sur le chemin du retour.

“Ça va prendre du temps”, a-t-il dit. “Et nous devons tous être un peu patients pour comprendre que l’inflation ne va pas disparaître du jour au lendemain.”

La Banque du Canada relève agressivement ses taux

Ce n’est pas ainsi que la Banque du Canada le voit. Il se déplace agressivement pour augmenter les taux d’intérêt. La banque a fait passer son taux directeur du financement au jour le jour de 0,25 % à 3,25 % en quelques mois seulement.

Pas plus tard que la semaine dernière, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré qu’il n’avait pas encore terminé.

“Nous pensons que de nouvelles hausses des taux d’intérêt sont justifiées pour ramener l’inflation jusqu’à la cible”, a déclaré Macklem lors d’une conférence de presse à Halifax.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, se promène devant l’édifice de la Banque du Canada à Ottawa en juin 2020. La prochaine décision de la banque sur les taux d’intérêt aura lieu le 26 octobre. (Blair Gable/Reuters)

Stanford dit que cela conduira à “un remède pire que la maladie”.

Il dit que les taux d’intérêt plus élevés ralentissent déjà l’économie. En fait, il dit qu’il y avait des signes clairs de faiblesse au deuxième trimestre.

“Et il est tout à fait possible qu’au troisième trimestre notre économie se soit en fait contractée”, a-t-il déclaré.

Le débat sur ce qu’il faut faire face à l’inflation met en évidence à quel point la hausse des prix représente une menace sérieuse pour l’ensemble de l’économie.

Comprendre ce que font les prix est difficile dans le meilleur des cas. Essayer de déchiffrer les tendances alors que le monde sort encore d’une crise mondiale est une tâche presque impossible.

Les deux voies comportent un certain degré de risque. Vous ne pouvez rien faire et espérer que les prix baissent d’eux-mêmes. Mais si vous vous trompez, la tâche de faire baisser l’inflation enracinée est encore plus difficile que quoi que ce soit.

La Banque du Canada semble avoir choisi la voie d’une hausse des taux. Sa prochaine décision sur les taux d’intérêt aura lieu le 26 octobre.