Les chaînes d’approvisionnement automobiles mondiales empêtrées dans des abus au Xinjiang, selon un rapport

Bon nombre de ces fournisseurs passent par la Chine, qui est devenue de plus en plus vitale pour l’industrie automobile mondiale et les États-Unis, la destination d’environ un quart des pièces automobiles que la Chine exporte chaque année. Le Xinjiang abrite une variété d’industries, mais ses vastes réserves de charbon et ses réglementations environnementales laxistes en ont fait un site de premier plan pour le traitement des matériaux à forte intensité énergétique, comme la fonte du métal, indique le rapport.

Les chaînes d’approvisionnement chinoises sont compliquées et opaques, ce qui peut rendre difficile la traçabilité de certains produits individuels du Xinjiang aux États-Unis. Au cours des trois dernières années, le Xinjiang et d’autres parties de la Chine ont été verrouillés par intermittence pour tenir le coronavirus à distance. Même avant la pandémie, le gouvernement chinois contrôlait étroitement l’accès au Xinjiang, en particulier pour les groupes de défense des droits de l’homme et les médias.

Il est également difficile de déterminer l’étendue de la coercition à laquelle tout travailleur ouïghour individuel peut être confronté dans les mines ou les usines du Xinjiang compte tenu des restrictions de la région. Mais l’environnement général de répression au Xinjiang a incité le gouvernement américain à présumer que tous les produits qui ont touché la région dans leur production sont fabriqués avec du travail forcé, à moins que les entreprises ne puissent prouver le contraire.

Les travailleurs de la région “n’ont pas la possibilité de dire non”, a déclaré Yalkun Uluyol, originaire du Xinjiang et l’un des auteurs du rapport. Les marchandises en provenance du Xinjiang “sont le produit de l’exploitation de la terre, des ressources et des personnes”, a-t-il déclaré.

Les chercheurs du rapport ont identifié de nombreux documents – y compris des dépôts d’entreprises en langue chinoise, des annonces gouvernementales et des dossiers d’importation par voie maritime – indiquant que les marques internationales, à tout le moins, ont de multiples expositions potentielles aux programmes du Xinjiang que le gouvernement américain définit désormais comme du travail forcé.

Le Dr Murphy a déclaré que son équipe avait identifié près de 100 entreprises chinoises d’extraction, de transformation ou de fabrication de matériaux pour l’industrie automobile opérant dans la région ouïghoure, dont au moins 38 avaient rendu public leur engagement dans des programmes de travail répressifs parrainés par l’État via leurs comptes de médias sociaux, rapports d’entreprise ou d’autres canaux.

Les constructeurs automobiles internationaux contactés par le Times n’ont pas contredit le rapport, mais ont déclaré qu’ils étaient déterminés à contrôler leurs chaînes d’approvisionnement contre les violations des droits de l’homme et le travail forcé.