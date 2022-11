Les CFDA Fashion Awards 2022 font ressortir les célébrités les mieux habillées

La foule de la mode était à son meilleur pour les CFDA Awards 2022 lundi soir au Cipriani South Street à New York.

Cinq des six femmes Kardashian/Jenner étaient présentes, mais nous y reviendrons plus tard. Nous sommes trop occupés à stanning Janelle Monáe pour la façon dont elle a mangé ce look!

Nous aimons que Janelle soit courte mais longue dans les poses. Le designer Thom Browne a habillé la chanteuse / actrice – et cela correspond PARFAITEMENT à son esthétique.

Un autre favori pour nous était la fille aînée de Kobe et Vanessa Bryant, Natalia – qui était un exemple parfait de la façon dont la mode modeste peut être chic et magnifique. Elle portait une robe à capuche rose vif de Tom Ford.

Halle Bailey était également adorable dans une robe rose découpée Carolina Herrera. On adore le gros chignon et ses boucles d’oreilles émeraude.

Son sourire est tellement indéniable.

La robe blanche Rick Owens de La La Anthony la faisait ressembler à du lait qui fait du bien, n’est-ce pas?

Regina Hall est également resté modeste dans ce look de Jason Wu, aimez-vous ou non?

Pouvons-nous obtenir une salve d’applaudissements pour Cassie? La coupe Annakiki est tellement amusante et moderne. Nous adorons qu’elle semble encore plus sociale depuis sa séparation de Diddy.

Kerry Washington a été très audacieuse dans un court look de Vera Wang.

Vous pouvez dire qu’elle se sent sexy…

Vous pouvez également dire qu’elle se sentait plutôt à l’aise parce qu’elle s’est mise à aider Law Roach.

Law a remporté le prix du styliste de l’année – c’est la première année pour cette catégorie aux CFDA Fashion Awards.

D’accord, parlons maintenant de Keke Palmer, également en Caroline Herrera. Le floral peut être risqué pour les événements de mode, et elle est allée floral sur floral avec une botte haute assortie. Est-ce que tu ressens ça? Félicitations également à Keke et à son boo Darius – si les rumeurs sont vraies, elle mangeait pour deux au dîner d’hier soir.

Nous avons également pensé que Tinashe était superbe en Dior vintage. Qu’est-ce que tu penses?

Appuyez sur le flip pour entrer dans la mode de la famille Kardashian – Jenner des CFDA Awards.