Les cessez-le-feu ont besoin de confiance et pour l’accord d’exportation de céréales entre l’Ukraine et la Russie qui est rare | Nouvelles du monde

Si vous êtes optimiste, cet accord est un acte de diplomatie extraordinaire qui devrait aider à soulager la faim dans certains des endroits les plus pauvres du monde.

Mais si vous êtes pessimiste, l’encre sur ce document ne vaut peut-être pas grand-chose en pratique – Ukraine et la Russie est toujours enfermée dans une horrible guerre fratricide où l’inimitié et la suspicion de motifs ne connaissent pas de limites.

Pour le moment, la brigade du verre à moitié plein l’a probablement.

L’accord connu sous le nom d’Initiative de la mer Noire est en réalité un cessez-le-feu en mer très ciblé.

Les forces de Poutine “pillent” l’acier à destination du Royaume-Uni – mises à jour en direct

Par exemple, la principale ville portuaire ukrainienne d’Odessa ne sera pas protégée des hostilités, mais les parties de celle-ci nécessaires à l’exportation de céréales le seront.

Sur le plan opérationnel, les exportations seront supervisées par un centre de contrôle conjoint – géré par les quatre partenaires : l’ONU, la Turquie, la Russie et l’Ukraine.

L’Ukraine garantira et pilotera les navires à travers des passages sûrs. La mer Noire a été fortement minée pour dissuader un assaut amphibie russe et la Russie garantira de ne pas ouvrir le feu alors que les navires se dirigent vers le Bosphore et les eaux turques.

Mais comme pour tous les cessez-le-feu, la véritable marchandise dans tout cela sera la confiance et cela – la diplomatie, ou pas de diplomatie – est rare.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:40

Pourquoi les céréales ukrainiennes sont si importantes



La Russie est accusée de militariser la nourriture dans ce conflit – comme tactique en exacerbant la crise des migrants du sud global, elle peut dicter, dans une certaine mesure, la politique européenne.

L’arrivée d’un grand nombre d’Africains affamés sur le continent – selon l’argument – affaiblira la volonté de l’électorat de continuer à soutenir la guerre de l’Ukraine et la fourniture d’armes occidentales qui aident Kyiv à se battre.

Lire la suite:

Moscou et Kyiv sur le point de conclure un accord pour rouvrir les ports de la mer Noire pour le grain

Le Royaume-Uni fournira une technologie de test ADN des céréales pour lutter contre les “vols de blé russes”

La Russie relance l’approvisionnement en gaz de l’Europe via le gazoduc Nord Stream 1

La nourriture comme arme persuade aussi fortement les « partenaires », en particulier en Afrique, de soutenir, ou du moins de ne pas critiquer son invasion d’une nation souveraine.

Le Kremlin, bien sûr, nie tout cela et impute pour sa part les sanctions occidentales draconiennes à la crise alimentaire.

Quoi qu’il en soit, il est facile de voir comment cet accord fragile pourrait échouer.

Et si c’est le cas, ce ne seront pas seulement les agriculteurs ukrainiens qui en paieront le prix, mais des millions de personnes qui luttent déjà dans la crise mondiale du coût de la vie pour survivre.