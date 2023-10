Israël a répondu par un bombardement dévastateur sur Gaza qui a tué plus de 3 700 personnes, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, et par une série d’avertissements meurtriers.

Dans la guerre des mots qui a précédé l’offensive terrestre imminente, Israël a déclaré que Sinwar était « un homme mort ambulant » après que les combattants du Hamas ont tué environ 1 400 personnes et en ont enlevé plus de 200 lors des pires attaques subies par Israël depuis sa création il y a 75 ans. .

La chasse aux deux plus hauts dirigeants du Hamas dans la bande de Gaza assiégée sera cette fois-ci féroce.

Le stratège militaire Mohammed Deif et le leader politique Yahya Sinwar ont déjà passé du temps dans les prisons israéliennes ou palestiniennes et ont été la cible de multiples tentatives d’assassinat.

« Les terroristes du Hamas ont deux options : être tués ou se rendre sans condition. Il n’y a pas de troisième option », a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant.

Comment un commandant secret du Hamas a organisé une attaque contre Israël

Les porte-parole du Hamas ont répondu que le groupe islamiste palestinien n’avait « pas peur ».

Des sources de sécurité à l’extérieur de Gaza affirment que Deif et Sinwar sont désormais intégrés dans un réseau de tunnels construits pour résister à la campagne de bombardements lancée après que les attaques brutales contre les communautés et les bases militaires près de la frontière ont secoué Israël jusqu’au plus profond de lui-même.

Mais les deux hommes ont passé des années à opérer dans l’ombre.

Israël a choisi Sinwar, 61 ans, qui a été élu chef du Hamas à Gaza en 2017 après qu’Ismail Haniyeh soit devenu le chef suprême du mouvement. Le porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Richard Hecht, a qualifié Sinwar de « visage du mal » et l’a déclaré « un homme mort ambulant ».

Sinwar était un membre fondateur du Hamas en 1987 lors de la première Intifada ou soulèvement palestinien et a gravi les échelons en tant que fervent défenseur de la lutte armée.

Diplômé de l’Université islamique de Gaza, il a appris l’hébreu pendant 23 ans dans les prisons israéliennes.

On a dit aux soldats israéliens qu’ils s’attendaient à une longue guerre. Photo : Reuters

Sinwar purgeait quatre peines d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre de deux soldats israéliens lorsqu’en 2011, il est devenu le plus ancien des 1 100 Palestiniens libérés en échange du soldat franco-israélien Gilad Shalit.

Sinwar et Deif sont tous deux nés dans le camp de réfugiés de Khan Yunis à Gaza et ont été ajoutés à la liste des « terroristes internationaux » les plus recherchés par les États-Unis en 2015.

Le Hamas est inscrit sur la liste noire des « organisations terroristes » par l’Union européenne ainsi que par les États-Unis.

Le ministre israélien de la Défense affirme que les troupes verront bientôt Gaza « de l’intérieur »

On sait beaucoup moins de choses sur Deif, l’ennemi public numéro un d’Israël au cours des deux dernières décennies, au cours desquelles il a été accusé d’avoir organisé des attentats suicides, des enlèvements et d’autres raids.

Il n’existe qu’une seule photo connue de face du commandant des Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche militaire du Hamas. Il a au moins 20 ans. Les autres le montrent soit masqué, soit debout dans l’ombre pour éviter toute identification.

Un message audio de Deif a été transmis par les médias du Hamas le matin des attaques baptisées Opération Al-Aqsa Flood.

Une photo non datée de Mohammed Deif. Photo : AFP

« La colère de notre peuple et de notre nation explose », a-t-il déclaré.

Deif est né Mohammed Diab al-Masri en 1965.

Son nom d’emprunt signifie « Invité » en arabe et il ne passerait jamais plus d’une nuit au même endroit. Les ennemis l’ont surnommé le « chat aux neuf vies », car il a survécu à au moins six tentatives pour le tuer.

L’épouse de Deif et au moins un de ses enfants ont été tués lors d’une frappe aérienne israélienne lors de la guerre à Gaza en 2014. Deif aurait perdu un œil et serait devenu handicapé par les attentats contre sa vie, mais cela n’a pas affaibli son influence.

Il est impliqué dans le Hamas depuis les années 1980 et a été arrêté au début de la deuxième Intifada, mais s’est évadé ou a été libéré d’une prison de l’Autorité palestinienne en 2000. Il est devenu chef de la branche militaire du Hamas en 2002 et est la bête noire d’Israël. depuis.

Israël a envoyé des avertissements répétés aux dirigeants du Hamas depuis le 7 octobre.

« Chaque membre du Hamas est un homme mort », a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Mais les experts affirment que l’élimination de Sinwar et Deif affaiblirait considérablement le Hamas, mais ne l’écraserait pas, ce qui est l’objectif déclaré d’Israël.

« Sinwar et Deif sont clairement des dirigeants prioritaires, dont la perte nuirait au Hamas, mais on peut supposer que le groupe a des imprévus concernant leur perte », a déclaré HA Hellyer, spécialiste de la sécurité internationale au Royal United Services Institute de Londres.